Dva sadeža, ki učinkovito nižata holesterol

Povišana raven slabega holesterola v krvi je v sodobni družbi pogosta težava, ki pa jo je, kadar vrednosti holesterola niso ekstremne, mogoče ublažiti s prehrano, kar pomeni, da je treba uživati živila, ki nižajo raven nezdravih maščob. V tej vlogi se izjemno dobro odrežeta dva sadeža.

Jabolko

Na prvem mestu so jabolka. Jabolka vsebujejo pisano paleto vlaknin, med katerimi izstopa pektin. Ta preprečuje, da bi telo absorbiralo preveč holesterola, ki bi se nato kopičil na stenah krvnih žil in oviral pretok krvi. Prav pektin iz jabolk telo najlažje izkoristi, zato so ti sadeži upravičeno znani kot zavezniki zdravja ožilja in srca.

Avokado

Sadež, ki je s tega vidika na drugem mestu, pa bo mnoge morda presenetil. Gre namreč za avokado, odličen vir zdravih maščob. Te zagotavljajo energijo in telesu dovajajo toploto ter nižajo količino slabega holesterola v krvi, kar pomeni, da je avokado nepogrešljiva sestavina prehrane tudi z vidika zdravja srca.