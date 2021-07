Dva dodatka vodi za hitro hujšanje

Poskusili ste že vse, odvečni kilogrami pa ne izginejo. Torej je čas za ukrep, ki vas zagotovo ne bo razočaral. In sicer uživajte napitek, ki spodbuja hujšanje. Vse, kar morate storiti za njegovo pripravo, je vodi dodati dve sestavini. Kombinacija, ki tako nastane, bo spodbudila izločanje odvečne tekočine iz telesa, razgradila maščobne celice ter pospešila delovanje sečil in prebavil. Kateri sta torej čudežni sestavini? Limona in peteršilj Recept: potrebujete eno limono, 60 gramov peteršilja in 60 mililitrov vode. Iz limone iztisnite sok in na drobno sesekljajte peteršilj. Vse skupaj prelijte z vodo.



Napitek vedno pijte na prazen želodec. Uživajte ga šest dni zaporedoma, nato sledi 10-dnevni premor, po katerem po potrebi kuro lahko ponovite. V mesecu dni boste zagotovo opazili napredek.

