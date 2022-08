Duševne stiske po epidemiji: vse bolj pereča problematika je debelost

Center za krepitev zdravja (CKZ) ZD Gornja Radgona od aprila letos, ko so se zaposleni spet lahko vrnili na delovna mesta, zaznava velik porast števila občanov, napotenih na razne delavnice in individualna svetovanja. Zaradi epidemije so bili v letih 2020, 2021 in v začetku 2022. okrnjeni skoraj vsi preventivni programi, saj so bili zaposleni v CKZ premeščeni na druga delovišča.

Lahko se pohvalijo, da so opravili veliko delavnic s področja zdrave prehrane, hujšanja, telesne dejavnosti, dejavnikov tveganja, nezdravih navad in duševnega zdravja. »Udeleženci so se v nasprotju s prejšnjimi leti, ko smo jih s težavo prepričevali v udeležbo, zdaj zelo radi odzvali vabilu na delavnice in individualna svetovanja, kar je dalo dodatno motivacijo zaposlenim strokovnjakom z različnih področij. Veseli smo, da smo lahko na sicer prilagojen način nadaljevali družinsko obravnavo debelosti in se ukvarjali tako z otroki kot njihovimi starši. Prav tako smo nosečnicam ponudili varno vadbo, ki jo izvaja za to usposobljena kineziologinja,« je povedala Slavica Mencinger, vodja CKZ ZD Gornja Radgona, in dodala, da jim zaradi posredovanja zdravnikov družinske medicine in diplomiranih medicinskih sester iz referenčnih ambulant ter psihiatra dela ne bo zmanjkalo, saj imajo tudi oni že tako imenovane čakalne vrste.

Pacientom obljublja, da se jim ni treba bati, da ne bi prišli do njih, seveda z upanjem, da jim morebiten porast okužb jeseni spet ne prepreči delovanja. »Žal smo pri večini napotenih v nasprotju s tistimi iz časov pred epidemijo opazili velik porast dejavnikov tveganja, kot so zvišan krvni sladkor, zvišane maščobe v krvi, zvišan krvni tlak, povečana telesna teža in telesna nedejavnost. Prav tako je na področju duševnega zdravja epidemija zahtevala dodatni davek, saj je težav s tega področja vedno več. Tako pri mladih kot starejših. V tem času smo imeli tudi veliko aktivnosti v ožji in širši lokalni skupnosti. Tudi v podjetjih smo bili prisotni. Izvedli smo razna predavanja, imeli stojnice zdravja z modeli za prepoznavanje rakastih sprememb, izvajali smo testiranja za telesno pripravljenost in merili moč mišic.

V podjetjih in ustanovah sta naša fizioterapevtka in kineziologinja predavali o ergonomiji na delovnem mestu s prikazom vaj za aktivni odmor. Na področju duševnega zdravja pa je psihologinja izvedla tehnike sproščanja in predavanje, kako se spoprijeti s stresom,« je še dejala Mencingerjeva in povabila vse, ki se prepoznajo kot morebitni uporabniki njihovih storitev: »Vsi, ki to želijo, nas lahko pokličejo, z vsakim se individualno pogovorimo, da ugotovimo, kaj od naših aktivnosti bi jim lahko pomagalo pri ohranjanju ali izboljšanju zdravja.«