Duhovna vaja: odmotajte klobčič v glavi

Ste nagnjeni k temu, da si v glavi napletete slabe misli? Take črne zgodbice se lahko tako močno zasidrajo v naš miselni proces, da jim na koncu še verjamemo, opozarja ameriška psihoterapevtka in avtorica duhovnih knjig Arlene K. Unger. Z nežnim predizpraševanjem, orodjem kognitivno-vedenjske terapije, se lahko naučimo odvrniti negativne misli, preden nas pahnejo v nepotreben stres ali spore z drugimi, pravi. Če smo nagnjeni k negativnemu razmišljanju, delajmo vajo vsak dan, priporoča. Kmalu bomo ugotovili, da so naše skrbi le plod preobremenjene domišljije, in se jih bomo laže znebili.

Vajo začnemo tako, da vzamemo pisalo in list papirja. Za nekaj trenutkov se usedemo in mirno zadihamo. Z mirnim notranjim glasom si zastavimo naslednja vprašanja: Kaj se mi v resnici plete po glavi? Ali je moj strah upravičen ali delam iz muhe slona? Si lahko dopovem, da moj strah ni upravičen? Me bo tole motilo tudi čez nekaj mesecev? Lahko te okoliščine vidim tudi v drugi luči? Napišimo odgovore. Videli bomo, da so na delu zgolj naši nerealni strahovi. List imejmo nato vedno pri roki, in če se naše misli spet zapletejo v klobčič negativnega razmišljanja, si preberimo odgovore, ti nam bodo pomagali potlačiti tesnobo. M. B. Z.