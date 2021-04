Družabni in zdravi

Druženje je pomembno za duševno in fizično blagostanje. FOTO: Drazen Zigic/Getty Images

Že par ur na teden, ki jih preživimo v družbi, vpliva blagodejno.

Nedavna raziskava je pokazala, da bolj ko smo ljudje aktivni v družabnih aktivnostih, manjše je tveganje nastanka kroničnih bolezni. Raziskovalci so pet let preučevali zdravstveno stanje ljudi, starejših od 50 let, iz 12 evropskih držav, ter ugotavljali, koliko prostovoljstvo, članstvo v kakšnem klubu ali sodelovanje v verskih, duhovnih ali političnih skupinah vpliva na verjetnost razvoja kroničnih bolezni.Ugotovili so, da vsakotedensko sodelovanje v družabnih aktivnostih niža tveganje razvoja kronične bolezni za 8 odstotkov v primerjavi z nikakršnim sodelovanjem ter tveganje nastanka dveh ali več kroničnih stanj za 22 odstotkov. Odkritje namiguje, da že par ur na teden, ki jih preživimo v družbi, na zdravje deluje blagodejno.Družabne aktivnosti niso pomembne le za vzdrževanje telesne aktivnosti, druženje je pomembno za naše duševno blagostanje, ki dodatno varuje naše fizično zdravje. Postanite član društva, raziskave kažejo, da ima to več zdravstvenih koristi, na primer nižji krvni tlak, boljše delovanje srca, manj maščob v telesu, boljša mišično-kostna kondicija. Poleg tega je višja motivacija za kar koli, manj je depresije. Pridružite se planinskemu društvu, na primer, hribolazenje krepi čustveno zdravje, ustvarjalnost. Dobro kognitivno zdravje ohranjajo tudi igre s kartami in družabne igre (hkrati krepijo pripadnost skupini in se ljudem pomagajo povezovati) pa videoigre in ročna dela.Prostovoljstvo, kažejo raziskave, je povezano z večjo telesno aktivnostjo, manjšim tveganjem prezgodnje smrti in boljšim mentalnim zdravjem, saj daje občutek smisla, namena v življenju, izboljšuje kompetentnost, samospoštovanje, solidarnost in sočutje, pa seveda možnost povezovanja z drugimi. Tudi dejstvo, da smo nekaj doprinesli skupnosti, je pomembno za mentalno zdravje, kajti ljudje imamo potrebo po povezanosti s skupnostjo, v njej si želimo imeti neko vlogo.Angažiranje v skupnosti je povezano z boljšim telesnim zdravjem, kažejo raziskave in še, da tudi religija in duhovnost koristita mentalnemu zdravju ter posledično telesnemu, nižata tveganje bolezni, saj krepita imunski sistem, blažita stres.