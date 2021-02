Dr. Veronika Podgoršek: Strup za človeka je, če pozabi nase

Z njo bralce vabi, da se bolje spoznajo in ugotovijo, kakšni vzorci jih vodijo, nato pa na podlagi teh spoznanj opredelijo svoje želje. In korak za korakom svoje življenje spremenijo na bolje. Priznana psihoterapevtka dr. Veronika Podgoršek pravi, da je zelo pomembno ozavestiti, kdo smo, kdo si želimo biti, in postanemo znova in ponovno – mi. Kajti knjigo svojega življenja pišemo mi sami.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: