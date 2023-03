Dr. Apolonija Bedina Zavec: Za zdravje je koristno, da se postimo en dan v mesecu

Že od nekdaj jo je veselila narava, zato se je vpisala na študij biologije. Apolonija Bedina Zavec je danes doktorica biokemije in molekularne biologije, ki je zaposlena kot raziskovalka na Kemijskem inštitutu. Že od srednje šole dalje se ukvarja z jogo, ki ji, kot sama pravi, pomaga, do bolj stabilnega zdravja in počutja.

Kasneje je postala učiteljica joge in razvila obliko vadbe, ki jo je poimenovala Joga za podaljšano mladost. Sestavljen je iz asan iz različnih vrst joge, ki so zelo učinkovite za ohranjanje zdravja in lepote. Jogo izvaja na Kemijskem inštitutu in v online obliki, kot piše na njeni spletni strani, pa je ta namenjena ljudem vseh starosti in oblik.

