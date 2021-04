Dr. Anica Mikuš Kos: Število otrok z duševnimi motnjami narašča

Otroci se razlikujejo po svojih sposobnostih obvladovanja nalog, težav, ovir. Imajo različno razvite miselne sposobnosti, raven odzivanja, zmožnosti prilaganja, socialno inteligentnost in veščine, so različno občutljivi in psihično odporni. Okolje lahko povzroča stiske in težave, lahko je indiferentno, lahko podpira otroka in mu pomaga najti izhod.Preberite več na Onaplus.si