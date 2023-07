Dopust lahko nepričakovano pokvarijo alergije

V poletnih mesecih se najpogosteje srečujemo z alergijami na sončno svetlobo, pike žuželk in sestavine hrane. Zadnje nam lahko ponagajajo, zlasti če potujemo v kraje z bolj »eksotično« prehrano. Zelo pomembne so tudi reakcije na sonce oziroma ultravijolične (UV) žarke. V nekaterih primerih so lahko alergije na sonce povezane tudi z jemanjem zdravil.

Ko je vzrok jemanje zdravila

Spremembe na koži se lahko pojavijo zaradi fototoksičnosti, lastnosti, ki je značilna za nekatera zdravila. Po zaužitju zdravila njegove molekule prehajajo tudi v kožo, kjer jih obsevajo UV-žarki in v njih povzročijo kemijske spremembe, tako da postanejo za kožo škodljive. Posledica so spremembe na koži, ki so podobne običajnim sončnim opeklinam, nastanejo pa le tam, kjer je bila koža izpostavljena UV-žarkom. V takšnem primeru bi morali prenehati jemati to zdravilo, kar pa seveda ni priporočljivo zaradi primarne bolezni, ki jo ima bolnik. Bolniki, ki morajo jemati takšna zdravila (med njimi so kontracepcijske tablete, nekateri antipsihotiki, tetraciklini in druga), naj pred odhodom na dopust obvezno preberejo navodila in se, če je potrebno, zaščitijo pred soncem. Fototoksičnost se lahko razvije pri vsakem človeku, ki bi imel v koži zadostno koncentracijo zdravila in bi bil določen čas izpostavljen UV-žarkom. Ob tem povejmo, da ne gre za alergijsko reakcijo, ki bi bila povezana z odzivom imunskega sistema.

Če se alergije ne zdravi, se lahko razvije astma. FOTO: Wavebreakmedia Ltd Getty Images/wavebreak Media

Strokovnjaki opozarjajo še, da so lahko nevarne tudi nekatere rastlinske snovi, ki smo jim izpostavljeni, npr. kela (visnaga), navadni dežen, sivka, bergamotkino eterično olje v parfumih. Druga vrsta sprememb na koži se pojavi zaradi fotoalergijske reakcije na koži, ki jo lahko povzročijo tudi zdravila. Molekula zdravila, ki jo nanesemo na kožo ali zaužijemo, postane po obsevanju z UV- -žarki alergena. Fotoalergijska reakcija sledi šele po drugem ali tretjem izpostavljanju soncu, polno pa se lahko razvije šele čez več dni. Pojavi se srbeča rdečina, tvorijo se mehurčki, pozneje se koža s prizadetih predelov olušči. Žarišča lahko nastanejo tudi na delih kože, ki niso bili izpostavljeni UV-žarkom. Po prenehanju jemanja zdravila in sončenja lahko mine nekaj tednov, preden spremembe na koži izzvenijo.

Včasih je krivo sonce

Najpomembnejša in verjetno najpogostejša oblika »alergije na sonce«, ki se strokovno imenuje polimorfna fotodermatoza. Ta se pojavi večinoma že spomladi, takoj ko kožo obsijejo prvi sončni žarki. Še vedno ni povsem znano, kateri dejavniki sprožijo alergijsko reakcijo. Vendar pa so nekatere študije pokazale, da določeni funkcionalni procesi na sonce alergične kože potekajo drugače. Prosti radikali, ki nastajajo zaradi UV-sevanja, tvorijo kemijske spojine, ki obremenjujejo kožo. To lahko privede do poškodbe celic. Pri prizadetih osebah so obrambni mehanizmi celic oslabljeni, zato se ne morejo dovolj učinkovito upreti temu napadu. Imunski sistem se zato čezmerno odzove in posledica je pordela in vneta koža. Alergijska reakcija zaradi izpostavljenosti UV-žarkom je na koži vidna v obliki srbečih pordelih bunčic, mehurčkov ali ekcema, ki nastanejo nekaj ur po sončenju, najpogosteje po enem dnevu.

KO PIČI ČEBELA Pri pikih žuželk si pomagamo z nanosom lokalnega antihistaminika, nevarno pa postane, če smo preobčutljivi na pik kožekrilcev, najpogosteje na čebelji strup. Zelo hitro se lahko razvije alergijska reakcija in preide v tako imenovani anafilaktični šok. To je življenje ogrožajoče stanje, ki zahteva nujno medicinsko pomoč. Ljudje, ki imajo takšno vrsto preobčutljivosti, morajo biti zelo previdni in se izogibati krajem, kjer je povečana nevarnost za pik kožekrilca. Pred odhodom naj se posvetujejo z zdravnikom. Tistim, ki so še posebno ogroženi, predpišejo in jih naučijo uporabljati posebne brizge, napolnjene z adrenalinom.

Pri nekaterih se pojavi vsako poletje. Prizadene zlasti mlade in svetlopolte ženske, ki se lahko s to težavo spopadajo vsako leto znova. Primerna zaščita z obleko, klobukom in previdnim izpostavljanjem soncu lahko omili težave. Dermatologi poskušajo nekaterim ljudem pomagati tudi s predhodnim nadzorovanim izpostavljanjem UV- -žarkom v zdravstveni ustanovi. Posebna vrsta »alergijske reakcije na sonce« je solarna urtikarija ali po domače sončna koprivnica. Tu UV-žarki povzročijo sproščanje histamina v celicah kože. Že po nekaj minutah sončenja se na koži pojavijo koprivke. Pogosto nastanejo tudi otekline na vekah, ustnicah. Za zdravljenje lahko uporabimo antihistaminike, zdravila, ki delujejo proti histaminu in so na voljo v lekarnah brez recepta. Strokovnjaki opozarjajo še na možnost preobčutljivosti na katero od učinkovin v sredstvih za sončenje. Preobčutljivim svetujejo, naj najprej preizkusijo izdelek, ki ga želijo uporabiti prvič, na manjši površini kože. Tudi nakup pripravka za zaščito pred soncem, izdelanega v lekarni, ki praviloma vsebuje manjše število učinkovin, je dobra rešitev te težave.

Kako omiliti poletne alergije

Navedene spremembe na koži lahko omilimo z upoštevanjem preprostih navodil: sončimo se razumno, o zdravilih, ki jih jemljemo, se posvetujemo s farmacevtom in natančno upoštevamo navodila za uporabo, izpostavljene dele telesa zakrijemo z oblačili in poskrbimo za pravilno uporabo sredstev za zaščito pred sončnimi žarki. V potovalni lekarni naj bodo antihistaminiki v obliki tablet in lokalni antihistaminiki v obliki krem in gela, ki jih nanašamo na kožo, ter morda tudi zdravila, ki nam jih predpiše zdravnik, če smo potencialni kandidati za hujšo obliko preobčutljivosti. Prav pridejo tudi geli, ki imajo hladilni učinek na opečeni koži (vsebujejo izvleček ognjiča, gel iz aloe vere, mazila z ribjim oljem). Zdravnik nam lahko, če meni, da je potrebno, predpiše tako imenovane kortikosteroide, ki blažijo simptome pri nekaterih fotodermatozah. Nekateri svetujejo tudi jemanje prehranskih dopolnil z antioksidanti in ribjim oljem, ki morda lahko omilijo posledice vpliva UV-žarkov na kožo.