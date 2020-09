Dolžina je pomembna in druga dejstva o brazilski depilaciji

To, da se poletje poslavlja, ne pomeni, da bodo dlačice pod oblačili nemoteno rasle do naslednje sezone kopalk. Dejstvo je, da si jih večina žensk odstranjuje tudi v hladnejšem delu leta in da tudi v jeseni in pozimi brazilska depilacija ostaja aktualna. Če razmišljate o njej, si poglejte pet dejstev, ki jih o tovrstni negi morate poznati. Obstajata dve vrsti brazilske depilacije V osnovi sta obe enaki: gre za odstranjevanje dlačic na intimnem področju z voskom. A ker je ključ velikokrat v malenkostih, ni v tem primeru nič drugače.

Brazilska depilacija lahko zaobjema zgolj predel bikinija ali celotno področje intime, kar pomeni tudi dlake na zadnjici in okoli anusa. Ženske, ki prisegajo na slednjo, trdijo, da je puljenje dlak na področju zadnjične odprtine najmanj boleče. Zadeva ni najprijetnejša Če se boste odločili za brazilsko depilacijo, vedite, da boste med njo v dokaj neobičajnih položajih. Kajti dlačice so tudi na mestih, ki jih je nemogoče doseči, če na mizi pri kozmetičarki ležite z iztegnjenimi nogami. Prav tako se bo lahko zgodilo, da se bo kozmetičarka med opravilom dotikala vaših najintimnejših delov telesa. Težave po depilaciji Nekaj časa po depilaciji opravljanje male in velike potrebe ne bo prijetno, saj ju bo lahko spremljal pekoč občutek. Na srečo pa ta dokaj hitro izgine. Ne hitite s seksom Čeprav bi se pred dragim radi čim hitreje pohvalili z novo spodnjo pričesko, s seksom po depilaciji počakajte vsaj 24 ur. Če priporočila ne boste upoštevali, v aktu ne boste uživali, saj je koža po depilaciji zelo občutljiva, znoj, trenje, lubrikant in podobno pa na njej lahko izzovejo pekoča vnetja. Prav tako se vsaj en dan izogibajte savni, kopanju v bazenu in ozkim oblačilom. Dolžina je pomembna Brazilska depilacija je sicer boljša od britja intime, saj dlačice po njej rastejo počasneje in boste vsaj nekaj tednov lahko počakali z naslednjim posegom. A predolgo ni pametno odlašati z njo. Priporočena dolžina dlačic pred naslednjo depilacijo je šest do osem milimetrov. Če bodo prekratke, bo vosek težko odstranil vse, pri daljših pa bo bolečina ob puljenju izrazitejša. Po depilaciji kožo negujte z gelom aloje vere, ki bo pomiril prizadeto kožo.