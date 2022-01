Določite realni cilj

Zdi se, da velike odločitve sprejemamo prav v teh dnevih, torej na začetku novega leta. Najpogosteje so povezane z zdravjem in gibanjem: poslej bomo več telovadili, si zabičamo, in prav zares jedli manj sladkarij in slanarij ter se nalivali s pivom in penečim se vinom. Zagnano se lotimo tistega, kar smo se namenili, in drži nas ... ne prav dolgo, že februarja se večinoma vse konča, raziskave kažejo, da že v drugem mesecu leta pozabimo na vse sklepe, glede katerih smo bili še nekaj tednov prej skoraj evforični.

Tako vedenje lahko povzroči frustracije, najverjetneje pa se bo vse ponovilo prihodnje leto. Zakaj imamo tako radi novoletne odločitve in zakaj jih naši možgani tako očitno ne marajo? Ljudje imamo radi nove ideje, nove začetke, a žal gre pri mnogih za domišljijo, fantazijo, percepcijo brez stvarne podlage, denimo o popolnem telesu, ne nazadnje tudi o popolnem življenju, kot nam ga vsiljujejo družabna omrežja.

Ste tudi vi zapisali novoletne zaobljube? FOTO: Getty Images

Vsi novoletni sklepi sovpadajo z našo željo po spremembi, naši možgani pa tega pristopa ne marajo: nenadne (in tudi velike) spremembe namreč pomenijo travmo, ki si jo zadamo sami, ko poskušamo iznenada marsikaj spremeniti, in to sami, brez ustrezne pomoči. Spremenjena rutina pomeni frustracijo, a prav rutina je pravzaprav tista, s pomočjo katere lahko ustvarimo cilje: naj bodo veliki ali majhni, vse se vrti okoli spremembe določenih navad. Kako torej uspešno delati na spremembah?

Za začetek bodite realni pri ustvarjanju načrtov, določite si realni cilj. Bi radi pretekli maraton, a ne tečete pogosto? Potem začnite, najprej za krajši čas, da vas ne mine že prvi dan, in postopoma dodajajte minute, da boste postali bolj vzdržljivi. Gibajte se vsak dan, in čez čas boste blizu cilju, pomembne so vsakodnevne navade. In ne pozabite, da samo delovanje ustvari spremembe: če samo sanjarite, se nič ne bo zgodilo.

Že februarja se trdna volja razblini.

Da bi dosegli cilj, boste najverjetneje morali početi tudi kaj, česar ne marate. A bodite optimistični, pozitivno naravnani in šele potem pesimisti: to, kar mislimo, vpliva na doseganje cilja, torej pomislimo tudi na vse, kar bi lahko šlo narobe, a le zato, da bi se znali s tem spopasti, ko naletimo na ovire. In ne pozabite se nagraditi: če poskušate jesti manj sladkarij in je pred vami skleda piškotov, vi pa jih ignorirate, to proslavite. Počutite se dobro zaradi sprememb, ki ste jih vpeljali v svoje življenje, prave odločitve vodijo do občutka sreče.