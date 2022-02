Dolgo gledate v ekran? Potem zavijajte z očmi (FOTO)

Glavoboli, zamegljen vid in bolečine v predelu oči so trije najpogostejši vzroki dolgotrajnega gledanja v računalniški zaslon. Četudi se na prvi pogled zdi, da je tem negativnim posledicam gledanja v zaslon težko uiti, si lahko, so prepričani strokovnjaki, pomagamo s preprostimi vajami.

Začnimo pri rokah.

Z vso močjo drgnite eno dlan ob drugo 10 sekund oziroma dokler ne postanejo tople. Zaprite oči in jih z dlanema nežno pokrijte. Nato globoko vdihnite in počasi izdihnite zrak ter odmislite vse skrbi oziroma obveznosti, ki vas takrat obremenjujejo. Kaj kmalu boste začutili, kako se zmanjšuje napetost okoli oči.

Z ogretimi dlanmi si pokrijte oči in se sprostite. FOTO: Seb_ra/gettyimages/Getty Images



Naslednja vaja je mežikanje. Znano je, da zaradi predolgega gledanja v ekran manj mežikamo, posledično pa so oči bolj suhe. Da bi to preprečili, strokovnjaki svetujejo, da pred računalnikom sedite pokonci. Ramena naj bodo pri tem sproščena, vrat vzravnan, pogled imejte usmerjen naprej. Zelo hitro mežikajte od deset do 15 sekund, nato pa počasi in nežno zaprite oči. To ponavljajte, dokler ne boste začutili, da je izginila neprijetna napetost okoli oči.

Tretja vaja, ki lahko blagodejno vpliva na oči, je t. i. zumiranje. Z njo boste okrepili očesne mišice, in sicer tako, da si izberete predmet, ki stoji v daljavi, in se osredotočite nanj za nekaj sekund. Nato pa pogled za nekaj sekund preusmerite na predmet, ki ga imate v bližini. In v nadaljevanju še na tretji predmet, ki ga imate skoraj pred svojimi očmi. Po nekaj sekundah se vrnite na predmet, ki je nekoliko oddaljen od vas, in na koncu še na predmet, ki ga komaj vidite v daljavi. Vajo v naslednjih dveh minutah večkrat ponovite.

Težave z zbranostjo Eden od prvih znakov utrujenosti oči so seveda boleče, pekoče in srbeče oči. Posameznike lahko doleti tudi zamegljen ali dvojni vid in hkrati glavobol. Zelo pogoste so bolečine v vratu, ramenih ali hrbtu. Pa tudi povečana občutljivost za svetlobo. Nekateri imajo občutek, da oči sploh ne morejo imeti odprtih. Drugi se ob vsem tem težje zberejo.



Čisto na koncu vam ostane še zavijanje z očmi. Gre za vajo, ki je, kot so prepričani strokovnjaki, lahko zelo učinkovita, če jo pogosto opravljate. Pomaga namreč pri krepitvi očesnih mišic. Pred računalnikom sedite pokonci, ramena naj bodo pri tem sproščena, vrat vzravnan in pogled imejte usmerjen naprej. Najprej poglejte v desno in nato počasi proti stropu. Nakar pogled usmerite počasi levo in čisto na koncu proti dnu. Vajo večkrat ponovite, in sicer enkrat v smeri in enkrat v nasprotni smeri urinega kazalca.

Pri dolgotrajnem gledanju v računalniški zaslon upoštevajte pravilo 20-20-20.

Ob vsem tem velja spomniti še na pravilo 20-20-20, ki lahko zelo pomaga pri odpravljanju bolečih oči. In sicer, da bi morali vsakih 20 minut, ki jih porabite za gledanje v računalniški ekran, 20 sekund nameniti za gledanje v nekaj, kar je od vas oddaljeno 20 čevljev oziroma, izraženo v naših merah, 610 centimetrov.