Dojenčku hrane ne sladkamo

Pediatri uvajanje mešane hrane odsvetujejo pred četrtim mesecem, saj dojenčkova prebavila še niso dovolj dozorela.

Specialist pediater Denis Baš pravi, naj malček do enega leta ne uživa medu. FOTO: osebni arhiv

Po prvem letu lahko je vse

Po steklenički Čeprav velja materino mleko za najboljšo in najprimernejšo hrano za otroka, včasih mame ne zmorejo polno dojiti, dojenje preprosto ne steče ali pa je v redkih primerih medicinsko odsvetovano. Takrat je treba otroke v celoti hraniti z mlečno formulo, pravi pediater Denis Baš. Obstajajo številne znamke mlečnih formul. Katero izberemo, je pogosto odvisno tudi od morebitnih težav, ki jih dojenček ima, od kolik, zaprtja, nedonošenosti ali alergije, pravi sogovornik in dodaja, naj se starši posvetujejo s patronažno sestro ali otrokovim pediatrom.

Če je maminega mleka premalo in otrok ne napreduje, ga hranimo z mlečnimi formulami. FOTO: Antonio_diaz/Getty Images

Tudi mame morajo jesti zdravo

Prehrana je eden od najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na naše zdravje in počutje. Še posebno pomembno je prehranjevanje v obdobju dojenčka, ko je zadosten vnos vseh pomembnih hranil ključnega pomena za optimalno rast in razvoj otroka, pravi specialist pediater, dr. med. »V prvih šestih mesecih izključno dojenje otroku zagotavlja vse pomembne snovi in mu omogoča pričakovano rast in razvoj, pozneje pa je treba zaradi povečanih potreb organizma uvesti dodaten vir hrane. Materino mleko namreč ne zagotavlja več optimalnega pokritja povečanih potreb po makro- in mikrohranilih, kot sta železo in cink.«Glede na izsledke številnih raziskav in priporočil je optimalen čas za uvajanje goste hrane po četrtem mesecu starosti in pred šestim. »Osnovni razlog za to je zrelost prebavil in ledvic po četrtem mesecu starosti ter zorenje živčnega sistema, ki omogoča začetek hranjenja z žličko. Prebavila so tudi eden od najpomembnejših imunskih organov v našem telesu, zato z uvajanjem mešane hrane v tem času otroku pomagamo, da zori v pravo smer. Če torej uvedemo gosto hrano v tem obdobju, ima otrok manjšo verjetnost, da bo razvil alergijo na določeno hrano.«Dojenčku začnemo dodajati hrano iz nizkoalergenih živil. Od zelenjave so to bučke, korenje, krompir, cvetača, koleraba. Dodajamo tudi riž, koruzne kosmiče in meso, ki je lahko perutnina, teletina, žrebiček ali zajčje meso. Od sadja pa jabolka, banana in hruške. Kot pravi specialist pediater, nova živila postopoma uvedemo v tedenskih razmikih. »Žita, ki vsebujejo gluten, je najbolje uvesti v času, ko je otrok pretežno dojen ali hranjen z izčrpanim maminim mlekom, torej med četrtim in šestim mesecem. Na ta način zmanjšamo možnost za razvoj celiakije oziroma preobčutljivosti za gluten pri otroku. Jajca lahko uvedemo takoj po zelenjavi.«Denis Baš še svetuje, naj otrok do enega leta ne uživa medu, izogibajmo se tudi sladkanju ali soljenju hrane. »Ker imamo že ob rojstvu preferenco do sladkega okusa, je pomembno, da pri uvajanju goste hrane ponudimo celotno paleto okusov, tudi bolj grenko zelenjavo, ter ne dodajamo sladkorja ali sladil pijačam in jedem.« Po prvem letu lahko otrok uživa vsa živila. Pomembno je, da je prehrana uravnotežena in vsebuje veliko sveže zelenjave in sadja.Pri zdravem prehranjevanju dojenčka je pomembno, da tudi mame uživajo mešano in uravnoteženo zdravo hrano. »Njihova prehrana mora vsebovati dovolj proteinov, torej mesa, rib, jajc, oreščkov in stročnic. Uživati morajo različne vrste zelenjave in sadja, ogljikovih hidratov, torej testenine, žita, kašo, ter skrbeti za zadosten vnos tekočine,« pravi pediater, ki doječim mamam ne svetuje diete ali izogibanja živilom. Ta ukrep je potreben le izjemoma, ko ima otrok ob določenem živilu, ki ga zaužije doječa mama, hujše težave, kot so napenjanje ali hujši krči kot običajno. Sogovornik opozori še na prehrano doječih mam vegetarijank, ki morajo poskrbeti, da imajo zadosten vnos železa in cinka, pri veganski prehrani pa še za zadosten vnos vitamina B12. Predvsem je pomembno, da se ženska že ob načrtovanju nosečnosti o svojem načinu prehranjevanja in jemanju določenih prehranskih dopolnil posvetuje z izbranim ginekologom ali družinskim zdravnikom, svetuje specialist pediater.