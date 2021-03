Dogajanje podprimo z mirom

Če pol leta delaš na sebi, se ti bo življenje občutno spremenilo, pravijo duhovni učitelji. Že z meditacijo dovajamo energijo v telo in umirjamo um, še bolje pa je, da se ukvarjamo s tistim, kar nam kvari zdravje, odnose, da to prepoznamo in razrešimo.



Seveda nam je pri tem lažje ostati na stari poti, saj je bolj znana in udobna, čeprav na njej trpimo, a smo se navadili tako delovati in nas niti ne moti več. Toda zavedati se moramo, da je vse, kar prihaja iz naše glave, iluzija, ki se je bomo osvobajali toliko časa, dokler ne najdemo sebe. Dokler namreč izhajamo iz tega, da smo omejeni na to, da smo določena oseba, ujeta v telo, brez višje zavesti, ločena od vesolja in drugih, bomo trpeli. Pri tem pa ne uvidimo, kako veliko razliko v življenju lahko naredi naš način razmišljanja.



Vsako dogajanje lahko namreč podpremo z mirom in ljubeznijo, pa se bo odvilo drugače, kot če bi nanj gledali s strahom, paniko in zaskrbljenostjo. Ko zaznamo, da se nekaj dogaja, imamo namreč vedno še malo manevrskega prostora, da se sami odločimo, kako bomo gledali na dogodek in kakšno energijo bomo vnašali vanj. V kriznih razmerah zato ostanite popolnoma mirni. Ne prepustite se paniki, ampak delujte iz srca in vsaj nekaj sekund pošiljajte pozitivno energijo vanje.

