Dodatek vodi, ki dokazano uravnava holesterol

Znanstveniki iz Velike Britanije so izvedli raziskavo, v katero so vključili 60 oseb s povišanim holesterolom v krvi in ugotovili, da obstaja napitek, ki je izjemno koristen pri njegovem uravnavanju.

Povišan holesterol povzroča težave s srcem in ožiljem ter povišuje tveganje za srčno in možgansko kap. Ingver, ki je že od nekdaj močno zastopan v zdravi prehrani in ljudski medicini pa pozitivno vpliva tudi nanj in tako ščiti pred boleznimi srca ter ožilja.

Sodelujoči v prej omenjeni raziskavi so vsak dan v enem mesecu, kolikor je trajala študija zaužil pet gramov ingverja, na takšen način pa količino holesterola zmanjšal za 17 odstotkov.

Enako učinkovit se je izkazal svež nariban ingver in tisti v prahu. V obeh primerih ga je dovolj preliti z vročo vodo, počakati nekaj minut in napitek nato popiti.

Za še večji učinek strokovnjaki priporočajo dodatno fizično aktivnost, uravnotežen prehrano in obvladovanje stresa, ki prav tako lahko vpliva na povišan holesterol.