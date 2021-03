Dobro živeti z ledvično boleznijo

Če je zaužijemo preveč, je škodljiva. FOTO: Milan Krasula/Getty Images

Kdo je ogrožen



Večinoma nastane zaradi nezdravega načina življenja. Ogroženi so predvsem sladkorni bolniki, bolniki z arterijsko hipertenzijo, boleznijo srca ali ožilja, sečnimi kamni, moški s povečano prostato, ljudje, katerih svojci imajo kronično ledvično bolezen, starejši od 50 let, kadilci in predebeli ljudje. Z zgodnjim odkrivanjem lahko upočasnimo ali zaustavimo napredovanje bolezni in preprečimo nastanek ledvične odpovedi, hkrati pa tudi ohranimo zdravo srce.

Učinkovita preventiva

Pomembno je ozaveščanje o kronični ledvični bolezni, ki je zelo pogosta, ima jo vsaj eden od 10 odraslih ljudi.

Kronična ledvična bolezen je posledica nezdravega načina življenja, ki privede do nastanka diabetesa, zvišanega krvnega tlaka in srčno-žilnih bolezni. FOTO: Getty Images

Ledvična bolezen je velik izziv za bolnike ter njihove svojce in prijatelje. Vrsta bolezni in zdravljenje močno vplivata na njihovo življenje, saj omejujeta zmožnost za vsakdanje dejavnosti, kot so delo, potovanja in druženje, ob svetovnem dnevu ledvic sporočajo na Zvezi društev bolnikov Slovenije. Zato je cilj povečati zavedanje o pomenu izobraževanja o ledvični bolezni, da bi razumeli vzroke za njen nastanek, čim bolj sodelovali pri ohranjanju svojega zdravja in živeli čim kakovostnejše in polno. Zelo so pomembni ukrepi za preprečevanje nastanka bolezni in njenega napredovanja. Zdravljenje je v Sloveniji na voljo vsem, ki ga potrebujejo. Pri tem je izjemnega pomena celostna podpora ledvičnih bolnikov in njihovih svojcev, zlasti v času pandemije in pri drugih stanjih, ki zahtevajo posebne ukrepe, pravijo na Zvezi.Mnogi sploh ne vedo, da imajo okvaro ledvic, saj nimajo nobenih težav. Ker ne boli, jo odkrijejo samo s preiskavami seča in krvi, ki so enostavne, poceni in dostopne v vsakem laboratoriju: določi se kreatinin v krvi, iz katerega izračunajo, kako dobro delujejo ledvice, in pregleda vzorec seča, v katerem je za kronično ledvično bolezen značilna predvsem prisotnost beljakovin (proteinurija) in rdečih krvničk (eritrocitov). Eden od pomembnih znakov je lahko tudi zvišan krvni tlak. Zato je pomembno ozaveščanje o kronični ledvični bolezni, ki je zelo pogosta, ima jo vsaj eden od 10 odraslih ljudi. Večinoma je posledica nezdravega načina življenja, ki privede do nastanka diabetesa, zvišanega krvnega tlaka in srčno-žilnih bolezni. V Sloveniji jo ima več kot 180.000 odraslih, kar je več, kot je bolnikov s sladkorno boleznijo, več kot 2000 ljudi pa se zaradi odpovedi ledvic zdravi z dializo ali presaditvijo ledvice, pravijo na Zvezi in dodajajo, da lahko bolniki živijo dobro, če poznajo svojo bolezen in so kot enakopravni partnerji vključeni v nego. Cilj celostne oskrbe je zdravstvena nega, ki je usklajena z bolnikovimi vrednotami in željami ter mu kljub nekaterim potrebnim omejitvam omogoča dobro življenje.Danes imamo na voljo učinkovite preventivne ukrepe za preprečevanje ledvične odpovedi pa tudi poceni zdravljenje, s katerim lahko pri zgodnji prepoznavi upočasnimo ali celo zaustavimo napredovanje bolezni in njene zaplete, preprečimo ali odložimo nastanek odpovedi ledvic in zmanjšamo tudi srčno-žilne zaplete, ki so najpogostejši vzrok obolevnosti in prezgodnje umrljivosti teh bolnikov, še pravijo na Zvezi. »Slovenska zdravstvena stroka je pripravila nov model zdravstvene obravnave ljudi s kronično ledvično boleznijo, katerega cilj je izboljšati preventivne ukrepe, zgodnjo prepoznavo in stopenjsko obravnavo bolnika na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Program daje večji poudarek preventivi, ki vključuje spodbujanje zdravega načina življenja, in zgodnjemu odkrivanju bolezni, v katerega se z upoštevanjem dejavnikov tveganja in napotitvijo pacientov iz rizičnih skupin v presejalne preiskave vključijo družinski zdravniki.«Kot so še izpostavili, je cilj pri obravnavi hitro odkrivati in upočasniti napredovanje bolezni. Pri preventivi je ključnega pomena zdrav način življenja, ki vključuje redno gibanje in uživanje uravnotežene prehrane. Zdrave ledvice lahko pomagamo ohranjati tako, da pijemo zadosti tekočine – najbolj zdrava je voda. Uživajmo veliko sadja in zelenjave, omejiti moramo vnos soli. Natrij, ki ga zaužijemo prek kuhinjske soli, je pomemben za normalno delovanje celic, uravnavanje vode in krvnega tlaka, delovanje živčevja in mišic, če ga zaužijemo preveč, pa je škodljiv.