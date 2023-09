Dobro je vedeti: Vejpanje krči testise

Vdihavanje dimu podobne pare, ki prihaja iz tako imenovanih vejp naprav, je lahko za moške pravi strup. Pa ne samo zaradi negativnega vpliva na pljuča, temveč tudi na velikost njihovih testisov. Tako sklepajo turški raziskovalci, ki so v najnovejši raziskavi, sicer pri podganah, ugotavljali vpliv omenjenega dima kot tudi onega iz navadnih cigaret na moške spolne organe oziroma moško spolno moč.

Izkazalo se je, da imajo sodobne, tako imenovane e-cigarete oziroma vejperji v primerjavi s tradicionalnimi cigaretami nanje le malenkost boljši vpliv. Pri podganah, ki so bile izpostavljene dimu sodobnih cigaret, so našteli 95,1 milijona semenčic na mililiter. Če so bile izpostavljene dimu iz tradicionalne cigarete, je bilo semenčic 89 milijonov na mililiter. Za primerjavo: podgane, ki niso bile izpostavljene nobenemu dimu, so imele 98,5 milijona semenčic na mililiter.

Vejpanje ni prav nič manj nedolžno. FOTO: Roman Šipić

Raziskava je pokazala tudi, da so imele podgane, ki so bile izpostavljene dimu običajnih cigaret, najmanjše in tudi najlažje testise. Najbolje so jo odnesle podgane, ki niso bile izpostavljene nobenemu dimu. »Upoštevati je treba, da čeprav je bila tekočina (e-cigaret) v študijah opuščanja kajenja uvedena kot neškodljiva, bi lahko povečala oksidativni stres in povzročila morfološke spremembe v testisih,« so zapisali raziskovalci v svojem poročilu, objavljenem v avgustovski številki španske revije Revista Internacional de Andrología.

Raziskave so pokazale, da so številne arome, ki jih vsebujejo novi izdelki, citotoksične.

Toksične in rakotvorne snovi

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so konec maja letos izpostavili opozorila doc. dr. Mihaele Zidarn, specialistke pulmologije in alergologije s Klinike Golnik, glede dolgoročnega vdihavanja aerosola elektronskih cigaret in ogrevanih tobačnih izdelkov na zdravje posameznikov.

Tudi e-cigarete naj bi slabo vplivale na plodnost. FOTO: Dragana991, Getty Images

»Dolgoročne učinke uporabe novejših tobačnih izdelkov bo možno oceniti po več desetletjih, pa še takrat bo ocena otežena, ker je na trgu ogromno različnih naprav in izvornih surovin, iz katerih izvira nikotin, ter dodatkov v proizvodih. Novi tobačni in nikotinski izdelki vsebujejo nikotin, ki povzroča zasvojenost, ter številne toksične in rakotvorne snovi. Arome privabijo predvsem mladostnike. Raziskave so pokazale, da so številne arome, ki jih vsebujejo novi izdelki, citotoksične. Uporabniki novejših izdelkov imajo večjo verjetnost bronhitisa, astme in oteženega dihanja. Večja je tudi pojavnost kroničnih bolezni dihal, ki so sicer tipične za kadilce, kot sta KOPB in emfizem. Znanih je več primerov bolnikov s fibrozo malih dihalnih poti, ki sicer ni značilna za kadilce. Novi izdelki povzročajo tudi lipoidno pljučnico, intersticijsko pljučno prizadetost, bronhiolitis, difuzno alveolarno krvavitev in pljučnega raka,« je izpostavila.