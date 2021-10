Dobra novica za številne Slovence prihaja iz UKC Ljubljana

Priporočljivi redni pregledi

Starejši od 35 let bi si morali holesterol meriti vsaj na pet let. Tisti, ki imajo vrednosti nad priporočenimi, bi morali na kontrolo enkrat na leto. Z urejeno vrednostjo holesterola namreč pomembno zmanjšamo verjetnost za razvoj bolezni srca in žilja in grozečih zapletov.



Stroko vodi predvsem dejstvo, da je prav holesterol najmočnejši dejavnik tveganja za koronarno bolezen, ki se lahko kaže v zelo dramatičnih oblikah. Ljudje najbolje poznajo infarkt, še hujša pa je nenadna srčna smrt. Ta je kar v tretjini primerov prvi, zadnji in edini simptom bolezni.

Dve tretjini odraslih prebivalcev Slovenije imata zvišan holesterol, ki lahko vodi v srčno-žilne zaplete in je eden od najbolj ogrožujočih dejavnikov. Holesterol je prepoznan kot tihi ubijalec, zato je novica, da je Slovenija dobila novo zdravilo proti povišanem holesterolu, še kako pomembna.Novo terapijo je doslej prejelo okoli enajst bolnikov, so povedali v oddaji Ultrazvok na Radio Prvi. Direktor interne klinike UKC Ljubljana prof. dr.je za radio pojasnil, da bolniki zdravilo prejmejo v obliki podkožne injekcije 2-krat letno. Za zdaj se enkrat na šest mesecev zdravilo vstavi pod kožo v zdravstvenih ustanovah, če in ko bo tovrsten način zdravljenja postal bolj razširjen, pa si bo lahko oseba sama vstavila zdravilo preko posebnega aplikatorja.Zdravilo je, kot pojasnjuje Fras, pomembno za vse, ki imajo zvišan holesterol, saj ni kontraindikacije. A težave je, ker je dostopnost do zdravila zaradi cene za zdaj omejena. Zdravilo tudi še ni registrirano na trgu, zato so ga doslej dali le tistim, »ki so vrhunsko ogroženi zaradi srčno-žilnih bolezni, bolnikom po ponovljenem infarktu, sočasnih kapeh, ljudem z dedno hiperholesterolemijo in tistim, ki so intolerantni na statine (najpogosteje uporabljena zdravila za zmanjšanje vrednosti holesterola v krvi).Slovenija je kot tretja država na svetu dobila novo zdravilo proti povišanemu holesterolu. »Gre za učinkovino, ki v krvi zniža koncentracijo slabega oziroma LDL holesterola. Vsaka desetinka LDL holesterola je preveč,« je na Radiu Prvi opozoril Fras in dodal, da je meja za povišan holesterol trenutni pri 3 mmol/ l.