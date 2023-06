Do ostrega uma in prožnega telesa s to vadbo

Na prvi pogled je vadba, ki spodbuja predvsem gibčnost in krepi telo, a tisti, ki jo izvajajo redno, dobro vedo, da je joga veliko več kot to. Ob mednarodnem dnevu joge, ki ga tradicionalno praznujemo na ta junijski dan, poznavalci poudarjajo povezanost in ravnovesje med duhom in telesom pa tudi med ljudmi, različnimi skupinami, narodi. Joga za dobro vseh se zato glasi letošnje geslo, ki bo z različnimi dogodki združilo ljubitelje vadbe po vsem svetu.

Jogi smo mednarodni dan namenili leta 2014 ob nagovoru indijskega premierja Narendre Modija Generalni skupščini Združenih narodov, predlog pa je podprlo neverjetnih 177 od 193 držav članic, tudi Slovenija. S tem smo prepoznali holistične učinke te brezčasne vadbe in skladnost njenih vrednot s temeljnimi vrednotami organizacije, se je strinjala velika večina, v Sloveniji pa smo prvi mednarodni dan proslavili leta 2015 v sodelovanju z Veleposlaništvom Republike Indije. V kar 33 slovenskih mestih so se številni izkušeni, manj izkušeni in novinci pridružili milijonom v največji množični vadbi v zgodovini, ki se je zapisala tudi v Guinnessovo knjigo rekordov.

Povezuje ljudi, skupine in narode. FOTO: Dean Dubokovič

Dolgoročno izvajanje asan prinese obilico pozitivne energije.

Celostno zdravje in dobro počutje

Joga je v zadnjem desetletju pridobila številne nove privržence, učitelji tako dragocena spoznanja in znanja delijo z vse več ljudmi, ki si želijo zdravega duha v zdravem telesu, telesnega in duševnega ravnovesja, prožnosti, moči, sprostitve. Med pandemijo in zaprtjem javnega življenja je bila za mnoge odrešiteljica in dragocena pomoč pri odpravljanju stresa, tesnobe in negotovosti, mnogi pa so vadbo vodili prek spleta in tako pomagali tistim, ki doma niso mogli zapustiti zaradi različnih okoliščin. Mnogi prisegajo, da jim joga pomaga nadzorovati čustva, uravnavati razpoloženje, dvigovati samozavest in ostriti um ter krepiti povezavo med duhom in telesom, rezultati dolgoročne vadbe pa se pokažejo predvsem z obilico pozitivne energije, učinkovitejšim spopadanjem z vsakdanjimi izzivi in večjo produktivnostjo na delovnem mestu ter, seveda, krepkejšim in prožnejšim telesom.

Celostno zdravje in dobro počutje sta običajno cilja, ki si ju zastavljajo mnogi, ko sklenejo jogo vključiti v svoje življenje, izkušeni pa radi opozorijo, da je to vadba na dolge proge in da ne prinaša hitrih rešitev.

Ne krepi le telesa. FOTO: Dejan Javornik