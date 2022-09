Do 100 na dan

Izpadanje las je naraven pojav, običajno je bolj intenzivno spomladi in jeseni, je pa tudi običajen spremljevalec staranja. Pri ženskah lahko neželene spremembe povzročijo že hormonska nihanja ob menopavzi, pri moških pa se rada pojavi plešavost.

»Najpogostejši vzrok zanjo je dedna izguba las s starostjo,« pojasnjuje Yana Targonskaya, dr. med., spec. dermatologije, iz Medicinskega centra Barsos. »Najpogostejša vrsta izpadanja, ki prizadene ljudi s starostjo, je postopno redčenje las na vrhu glave. Pri moških se lasje navadno začnejo umikati proti čelu, pri ženskah pa po navadi pride do redčenja na določenem delu lasišča.« Poleg letnega časa in staranja lahko izpadanje oziroma redčenje las povzročijo tudi drugi dejavniki. To so lahko neuravnotežena prehrana oziroma pomanjkanje vitaminov, predvsem B-kompleksa, dolgotrajen stres, neustrezno ravnanje z lasmi, uživanje določenih zdravil, nosečnost in slabša odpornost. »Čezmerno izpadanje je lahko tudi posledica pretiranega barvanja, umivanja in sušenja las ter uporabe preveč agresivnih preparatov,« nadaljuje sogovornica in pristavlja, da je povsem normalno, če nam izpade okoli 100 las na dan.

Za čezmerno izpadanje je lahko kriva tudi agresivna nega. FOTO: Tatiana/Getty Images

»Trajno izpadanje las ima drugačen izvor in vzroki zanj so najpogosteje zmanjšani lasni mešički in njihovo oslabljeno delovanje. V določenih primerih pa je za izpadanje kriva bolezen,« pove dermatologinja in poudari, da ima pri moških najpomembnejšo vlogo dednost: »Do 50. leta kar 50 odstotkov moških izgublja lase zaradi genetike. Bolj ali manj izražena plešavost glede na dedno zasnovo se pojavi pri skoraj vsakem moškem in se običajno začne med 20. in 30. letom. Večina moških ima razredčene lase ali plešo do 60. leta.«

Nenadna izguba nevarna

Kljub temu ob izpadanju las ne gre sedeti križemrok. Kadar gre za trajno izpadanje las, ki se ne izboljša kljub zdravemu življenjskemu slogu in uporabi prehranskih dopolnil, je smotrno preučiti različne dejavnike, poudarja sogovornica: »Težave so lahko simptom različnih kožnih bolezni ali večjih motenj. Če izpade več kot sto las na dan, kadar lasje izpadajo v krogih, so odlomljeni in to spremlja pordelo lasišče, je smiseln posvet pri strokovnjaku. Obisk zdravnika je še posebno priporočljiv, ko izguba las nastopi nenadno in jo spremljajo drugi znaki bolezni, na primer povišana telesna temperatura, slabo počutje, utrujenost, zaprtje in porast oziroma izguba telesne mase, ter v primeru, ko pojav ne ustreza vzorcu, ki je značilen za starost in spol. Dermatolog pomaga preučiti stil prehranjevanja in različne druge dejavnike, da lahko postavi natančno diagnozo. Poleg tega lahko opravi preiskavo las z mikroskopom in oceni stanje las v različnih stopnjah lasnega ciklusa.«

Za zdaj je edina učinkovita metoda zdravljenja in obnavljanja las plasmolifting, ki temelji na terapiji injiciranja plazme, sklene dermatologinja in pojasni: »Majhno količino pacientove krvi se odvzame in obdela s centrifugo. Rezultat je krvna plazma, ki je obogatena z beljakovinami, vitamini in hormoni. Terapija s prepletom uvajanja določenih dopolnil k prehrani pospešuje rast las, preprečuje izpadanje, krepi lasne korenine in naredi močnejše in gostejše lase. Skrb za zdrav življenjski slog je pri tem nujna. Zaužiti moramo dovolj tekočine, se izogibati stresu in poskrbeti za uravnoteženo prehrano. Lase lahko okrepimo s prehranskimi dopolnili in uživanjem MSM, organskega žvepla, ki vpliva na keratin in kolagen ter lahko krepi lase.«