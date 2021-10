Dlačice na bradi: kaj se v resnici zgodi ob puljenju

Ob pogledu na velikokrat temne in debele dlačice, ki se od časa do časa pojavijo na bradi, seveda niste prav nič navdušeni. Prva misel sta pinceta in puljenje. A nekaj veste: dlačice bodo hitro zrasle nazaj. Glede nečesa drugega pa ste v dvomih: slišali ste, da dlačice na bradi s puljenjem postajajo vse gostejše, temnejše, debelejše in zato opaznejše.Več preberite tukaj