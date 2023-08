Diskretni in udobni aparati

Ortodontsko zdravljenje v odrasli dobi ima prednosti in slabosti. Med slednje spadajo neprijetni občutki, povezani z zdravljenjem, in pojav drobnih ranic v ustih, ki jih nekateri aparati povzročijo z drgnjenjem ob mehko ustno tkivo. Prvo lahko omilimo, drugo preprečimo s posebnim voskom, ki ga ortodont premaže čez aparat. Zaradi aparata se lahko pojavita karies ali zobni kamen. Zato izberemo ortodonta, ki mu zaupamo, saj je od tega odvisen končni rezultat zdravljenja. Pomembna je tudi izbira primernega zobnega aparata, ki se ujema z našim življenjem, od tega pa je odvisno udobje med zdravljenjem in posledično rezultat.

Zvezdice

Klasična različica fiksnega je kovinski zobni aparat. Sestavljen je iz kovinskih zvezdic, prilepljenih na zobe, ki so med seboj povezane z lokom, s katerim ortodont uravnava zobe. Danes obstajajo različice tega aparata, pri katerih zvezdice niso tako zelo vidne. Namesto iz kovine so namreč iz keramičnih in kompozitnih materialov. Oboji posnemajo barvo sklenine, zato je aparat manj opazen. Tisti iz kompozitnih materialov se od keramičnih razlikujejo po tem, da so bolj gibljivi.

Lingvalni aparati niso najbolj praktični za uporabo.

Aparati so na zobe fiksirani z gumicami ali tankimi kovinskimi žičkami oziroma ligaturami. Ene ali druge poskrbijo, da ortodontski nosilec ne polzi po žičnem loku. S tem pritiskajo na zobe in povzročajo občutek zategovanja. Pritisku se lahko izognemo z odločitvijo za enega modernejših zobnih aparatov, denimo s samozaklepnim sistemom. Pri teh nosilci (zvezdice) počasi drsijo po žičnem loku, zato je trenje manjše, zdravljenje pa običajno hitrejše kot s klasičnimi. Poleg tega pacient potrebuje manj kontrolnih pregledov, nosilci, ki jih je pri klasičnih aparatih treba redno menjati, pa so dlje uporabni.

Nevidni nastavki so precej dražji od klasičnih aparatov.

Nevidni nastavki

Lingvalni aparat se namesti na zadnjo stran zob proti notranjosti ust, zaradi česar je pri nasmehu popolnoma neviden. Deluje popolnoma enako kot tradicionalni zobni aparat, le na notranji strani ust. Tehnika je moteča pri uporabi ter zelo draga in jo pri nas izvaja le malo ortodontov.

Nevidni nastavki za poravnavo zob za odrasle so prozorni in odstranljivi. So opornice, ki izvajajo pritisk na zobe, da jih premaknejo v pravilen položaj. Izdelane so iz visokokakovostnega medicinskega materiala in ustvarjene z najnovejšo tehnologijo. So najbolj udobna in funkcionalna ortodontska možnost za odrasle, resda dražja od klasičnih aparatov.