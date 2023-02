Dihanje kot pomirjevalo

Dihanje je naravno, a ko dihamo globoko, to vpliva na telo in možgane. Raziskovalci pravijo, da upočasnitev hitrosti dihanja in osredotočanje na počasne, globoke vdihe in izdihe upočasni srčni utrip in zniža krvni tlak. Nedavna raziskava univerze Stanford je pokazala, da je vzdihovanje – kratek globok vdih in daljši izdih – dober način za blaženje stresa in krepitev pozitivnih občutkov. Upočasnitev dihanja lahko pomaga tudi hitreje zaspati, poleg tega so znanstveniki dokazali še, da lahko s petminutnim počasnim, globokim dihanjem (trikrat na dan) lajšamo kronično bolečino. Globoko dihanje je kot pomirjevalo. Ko smo pod stresom, zadržujemo dih ali dihamo hitreje, zaradi česar hitreje občutimo strah, paniko; če pa dihanje upočasnimo, se umirimo in se počutimo bolje.

Upočasnitev dihanja nam lahko pomaga tudi hitreje zaspati.

Raziskovalci so 108 prostovoljcev razdelili v štiri skupine, trem so dodelili svoje dihanje, ki so ga morali izvajati pet minut na dan, četrta skupina je izvajala čuječo meditacijo. Po osmih tednih so prav vsi udeleženci poročali o znatnem zmanjšanju tesnobe, toda tisti, ki so vzdihovali, so imeli največ koristi, so sporočili.