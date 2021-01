Dihalna tehnika, ki v hipu prežene stres

Med počasnim vdihavanjem zraka skozi nos štejte do pet.

Zrak zadržite v sebi in preštejte do štiri.

Nato počasi skozi nos izdihnite zrak in znova štejte do pet.

Kadar je stresa preveč, zlahka preraste v paniko. Gre za nenadzorovan občutek strahu, ki ga spremljajo fizični simptomi, kot so hitro bitje srca, vrtoglavica, pomanjkanje zraka, slabost itd. Stres pa je mogoče omiliti in se tako izogniti napadu panike s pravilnim dihanjem. Obstaja preprosta dihalna tehnika, ki vam bo v pomoč.Tehnika je učinkovita pri napadu panike in anksioznosti, pomaga pa v domala vsaki situaciji, ko nam življenje naloži pretežko breme in stres postane neobvladljiv.