Dihalna tehnika 4-7-8 za mirne živce in boljši spanec

Dihalne tehnike so namenjene sproščanju telesa in duha, premagovanju stresa in tesnobnosti, zagotavljanju boljšega počutja in pripomorejo tudi h kvalitetnejšemu spancu.

Vzorci, ki zaobjemajo zadrževanje sape za določen čas, telesu zagotavljajo boljši izkoristek kisika, ki pride v pljuča.

Ena od takšnih tehnik se imenuje 4-7-8. Razvil jo je Andrew Weil in prisili misli, da se osredotočijo na pravilno dihanje, namesto, da bi razmišljali o neprijetnih stvareh in skrbeh.