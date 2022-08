Dihajte s polnimi pljuči

Pandemija nas je dodobra izučila, kako dragocen in obenem ranljiv organ so pljuča. Toda ta niso le tarča virusov, ampak tudi drugih škodljivcev iz okolja in predvsem navad. Težave jim torej pogosto naprtimo kar sami, zato je nujno, da čim prej, najbolje kar takoj, opustimo vse škodljive navade in usvojimo kar največ zdravih.

Dihalne tehnike v pomoč

Dobro delovanje pljuč je odvisno tudi od mišic v prsnem košu, zato jih je treba redno vzdrževati in ohranjati v dobri pripravljenosti. Jasno je torej, da z rednim gibanjem in intenzivno telesno dejavnostjo krepimo tudi ta pomembni organ, najbolje s hitro hojo, kolesarjenjem, plavanjem ali drugo obliko aerobne vadbe, če je le mogoče, na svežem zraku, daleč od gostega prometa, najbolje v gozdu ali ob morju. Zadostuje dvajset minut na dan, vsaka minuta več glede na zmogljivosti posameznika pa je seveda dobrodošla.

Vedno dihamo skozi nos!

Metin čaj spodbuja čiščenje. FOTO: Mythja/Getty Images

Ali znate pravilno dihati? Dihanje je povsem samodejna funkcija, a kljub temu velja občasno opraviti serijo dihalnih vaj. Na voljo so številne vadbe in priročniki, ki pomagajo krepiti pljučno funkcijo in s tem delovanje vseh organov, pomembno pa je, da ves čas dihamo sproščeno, umirjeno in enakomerno. Globoko ali zavestno dihanje nam lahko občutno olajša premagovanje stresnih okoliščin, a pozor, dihamo s trebušno prepono, ne pa s pomožnimi mišicami, kar se nam rado dogaja predvsem v sključeni drži in ob dolgotrajnem sedečem položaju. Dihalne tehnike so v veliko pomoč profesionalnim športnikom in glasbenikom ter vsakemu posamezniku, porodnice si s posebno tehniko lajšajo popadke ... Vdih in izdih vedno potekata skozi nos, kar je še zlasti pomembno pri majhnih otrocih: ne le da tako vdihavajo bolj prečiščen zrak, zaprta usta omogočajo pravilen razvoj čeljusti in zob. In, ne nazadnje, pravilno dihanje skozi nos zagotavlja tudi kakovostnejši spanec! Učinek pa je tu vzajemen, saj z zadostnim počitkom krepimo odpornost, ki je seveda pomembna tudi za preprečevanje okužb dihal.

Kajenje naša pljuča posiljuje s kemikalijami.

Izogibanje kajenju oziroma opustitev te nezdrave navade je ključno za ohranjanje zdravih pljuč, in čeprav stroka vztrajno opozarja na škodljivost tobačnega dima, se mu mnogi še kar ne morejo upreti. Poudarimo, kajenje naša pljuča posiljuje s kemikalijami, ki lahko ta organ trajno poškodujejo in seveda povzročajo raka ter številne druge tegobe.

Stres lahko premagujemo tudi z dihalnimi vajami. FOTO: Antonioguillem/Getty Images

Dobra volja je najbolja, tudi za pljuča. Občutek dušenja v prsnem košu ob stresu ali žalosti je skrajno naporen, zato se naučimo tehnik sproščanja in čustvene težave rešujemo sproti ter preudarno. Mnogim pri tem pomaga rekreacija, spet drugim meditacija, tretjim pogovor ... In še, prehrana je prav tako pomembna za dihalni organ, pljuča imajo rada predvsem antioksidante, ki jih varujejo pred okužbami: privoščimo si borovnice, paradižnik, krompir, jajčevce, buče, temno čokolado, jabolka, zeleni čaj ... Prehrano si lahko podpremo tudi z vitaminom D, o morebitnih prehranskih dopolnilih se posvetujmo z zdravnikom. Ob prehladu (ali pa kar tako) pijemo metin in ingverjev čaj, ki spodbujata naravno čiščenje pljuč, podobno deluje origano, s katerim lahko začinimo različne jedi.