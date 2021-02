Diabetes, hrana in gibanje

Mnogi jo imajo, a ker ne boli, še ne vedo zanjo.

Po treh letih skupnega dela desetih institucij so izšla prva nacionalna priporočila o prehrani in telesni dejavnosti ob sladkorni bolezni tipa 2, sporoča Zbornica – Zveza, strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 16.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov.Priporočila, nastala na pobudo Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji, ki deluje pod okriljem Zbornice – Zveze, so namenjena zdravstvenim strokovnjakom in pripravljena na svež, didaktičen način z glavnim ciljem implementacije priporočil v vsakdanjo prakso. Ključni namen predstavljenih priporočil je poenotenje strokovnih informacij, ki jih osebi s sladkorno boleznijo dajejo zdravstveni strokovnjaki.Prehrana se na primer po deležih makrohranil pri ljudeh z diabetesom ne razlikuje bistveno od prehrane ljudi brez sladkorne bolezni; strokovnjaki priporočajo uživanje čim več zelenjave, ki vsebuje malo škroba, manjši vnos dodanega sladkorja in žitnih izdelkov z malo prehranske vlaknine ter uživanje polnovrednih živil in ne visoko procesirane hrane. Pomembno je tudi gibanje: telesna dejavnost naj bo redna in načrtovana, svetujejo v priporočilih.»Za ohranjanje zdravja naj se spodbuja aktiven življenjski slog posameznika – telesna dejavnost namesto uporabe transportnih sredstev, telesna dejavnost na delovnem mestu, aktivno preživljanje prostega časa,« so zapisali in še, da se za pozitiven učinek na zdravje priporoča izvajanje telesne dejavnosti vsaj 10 minut skupaj, za dodatne učinke oziroma izboljšanje zdravja pa 300 minut zmerno intenzivnega gibanja na teden ali 150 minut visoko intenzivnega.V Sloveniji strmo raste število oseb z diabetesom, kronično boleznijo, ki traja od postavitve diagnoze do konca življenja. Z zdravili se je leta 2010 zdravilo približno 92.000 ljudi, leta 2018 114.000. Število oseb s sladkorno boleznijo, ki vsako leto na novo začnejo prejemati zdravila, je v zadnjih letih v vsakem letu približno 10.000. Ocenjuje se, da je v Sloveniji 200.000 oseb s sladkorno boleznijo: mnogi jo imajo, a ker ne boli, še ne vedo zanjo.