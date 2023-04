Devet vrst inteligence: katera je vaš adut?

Inteligenčni količnik je običajno merilo človekove inteligence, a samo število ni dovolj za uspeh v življenju. Prav zaradi več dejavnikov, ki vplivajo in definirajo našo inteligenco, je Howard Gardner, ameriški profesor psihologije, naštel devet vrst inteligence. Veste, katera je vaš adut?

Kaj je inteligenca? Inteligenca je, po najpogostejši definiciji, sposobnost obvladovanja novih situacij. Sama beseda izhaja iz latinske besede intelligere, kar pomeni razumeti ali spoznati. V svojih prvih delih je Gardner omenil osem vrst inteligence, kasneje pa je dodal še eno: eksistencialno ali duhovno inteligenco. Za same IQ-teste je opozoril, da pokrivajo samo dve vrsti inteligence: jezikoslovno in logično-matematično inteligenco. Da bi razširili naše znanje o inteligenci, naštevamo vse sposobnosti, ki spadajo pod inteligenco: hitrost prilagajanja obstoječim in novim razmeram

hitrost in enostavnost učenja

abstraktno mišljenje

stopnjo občutljivosti za dano težavo

razumevanje matematičnih problemov

sposobnost uporabe besed pri govoru in pisanju, razumevanje idej

splošna sposobnost osebe, vključno z namensko uporabo vseh zgoraj omenjenih sposobnosti

Devet vrst inteligence

1. Jezikovna (jezikoslovna, verbalna) inteligenca

Jezikovna inteligenca pomeni veliko zanimanje za besede in način uporabe besed pri branju, pisanju in govoru. Vključuje tudi uživanje v besednih igrah, tujih jezikih, pripovedovanju zgodb, ustvarjalnem pisanju ali branju.

Ljudje z bolj razvito jezikoslovno inteligenco radi berejo knjige, stripe, časopise, pišejo pesmi in zgodbe, na splošno nimajo težav z javnim nastopanjem in govorjenjem, so dobri komunikatorji ipd.

2. Glasbena inteligenca

Ljudje, ki imajo razvito glasbeno inteligenco, poleg tega, da ljubijo in uživajo v glasbi, bolje razumejo ritem, melodijo in zvočne motive, si zlahka zapomnijo melodije, čutijo razliko med različnimi instrumenti, ki igrajo hkrati, ipd.

Uživajo tudi v dejavnostih, kot so petje, igranje instrumenta, poslušanje glasbe in radi hodijo na koncerte.

3. Logično-matematična inteligenca

Ta inteligenca pomeni preprosto poznavanje in uporabo števil in matematičnih zasnov, iskanje vzorcev in enostavnost opazovanja odnosov, vzrokov in posledic v znanosti. Ta vrsta inteligence pride do izraza pri reševanju nalog in ugank, reševanju matematičnih nalog na pamet, uporabi računalnika in učenju računalniških programov in jezikov, podajanju dejstev s pomočjo zemljevidov, pa tudi pri iskanju rešitev v detektivskih zgodbah.

Kar povezuje vse te različne dejavnosti in kar je ključni element te inteligence, je logika, ki se uporablja kot orodje pri reševanju problemov.

4. Prostorska inteligenca

Za to inteligenco je značilno učenje in razmišljanje v slikah. Ljudje s poudarjeno tovrstno inteligenco si bolje zapomnijo obraze kot imena, radi izražajo svoje ideje z risanjem ali skico, uživajo v sestavljanju in razstavljanju stvari, opazijo stil oblačenja, avtomobile …

Pogosteje rišejo ali čečkajo, opažajo oblike v svetu okoli sebe, uživajo v gledanju filmov. Nekateri ljudje to inteligenco izražajo z dejavnostmi, kot so likovna umetnost, fotografija, film ali oblikovanje, medtem ko jo drugi izražajo z arhitekturo, modeliranjem, gradbeništvom ali izumiteljstvom.

5. Telesno-kinestetična inteligenca

Ta inteligenca je bolj razširjena pri tistih osebah, ki sebe in svoje sposobnosti izražajo s telesom, kar pomeni, da s telesom razmišljajo in se učijo.

To so ljudje, ki obožujejo gibanje in telesno dejavnost, se preprosto in hitro učijo telesnih veščin, radi sodelujejo v skečih ali gledaliških predstavah, so uspešni športniki, so vešči uporabnih umetnosti, kiparstva, pletenja in šivanja, modeliranja, imajo dobro koordinacijo gibov, elegantno plešejo, izvajajo čarovniške trike itd.

6. Medosebna inteligenca

Medosebna inteligenca izraža sposobnost ljudi za preprosto spoznavanje drugih in sklepanje prijateljstev, uživajo v opazovanju ljudi in analiziranju njihove govorice telesa, uživajo v skupinskih dejavnostih in živahnih pogovorih, dobro organizirajo dejavnosti zase in za druge, znajo vzbuditi zanimanje pri drugih za kakšno skupno delo.

Skrbi jih, kaj je prav in kaj narobe, skrbijo za to, kako se drugi počutijo, skrbijo za druge ljudi, iščejo načine, kako jim pomagati, saj jim prav ta inteligenca omogoča, da razumejo druge.

7. Intrapersonalna inteligenca

Ta vrsta inteligence pomeni težnjo ljudi, da so bolj usmerjeni vase, ker se dobro poznajo in imajo dobro predstavo o tem, kdo so in kaj lahko naredijo. Ljudje, pri katerih je bolj razvita ta inteligenca, se bolj zavedajo svojih občutkov in se bolje razumejo kot drugi.

Sposobni so si postaviti osebne cilje, razmisliti o svojih izkušnjah in se iz njih učiti, preživeti čas za poglobljeno razmišljanje o tem, kaj jim je pomembno, in za razmišljanje o svoji prihodnosti. Raje imajo dejavnosti, ki jih lahko izvajajo sami.

8. Naravoslovna inteligenca

Ta inteligenca je predstavljena pri ljudeh, ki ljubijo naravo in okolje, v katerem živijo, opazijo naravo, kjer koli so, imajo dober spomin za podrobnosti, povezane s kraji, kjer so bili.

Imajo radi živali in rastline in jih zlahka prepoznajo, imajo sposobnost razumevanja različnih situacij in orientacije v njih, skrbijo za svoje naravno okolje, uživajo v pohodništvu ali kampiranju v naravi, kažejo zanimanje za jezera, reke, oceane, astronomijo in vse drugo, kar zadeva naravo.

9. Eksistencialistična (duhovna) inteligenca

Ta inteligenca vključuje človekovo občutljivost in sposobnost, da se ukvarja z globokimi vprašanji o človeškem obstoju, kot je smisel življenja, kdo smo, zakaj umremo in kako smo nastali.