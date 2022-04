Devet razlogov za avokado

Avokado je že dodobra uveljavljen v sodobni kuhinji in prav je tako, saj je bogat z vlakninami, zdravimi maščobami in še drugimi snovmi, ki pozitivno vplivajo na zdravje. Tu je devet njegovih najopaznejših učinkov.

Ogromno hranljivih snovi

Gre za sadež, ki vsebuje veliko hranljivih snovi in ima nizko energijsko vrednost: 50 gramov avokada vsebuje nekaj več kot 300 džulov energije (80 kalorij). Med vitamini in minerali v njem izstopajo vitamini C, E, K, B2 (riboflavin), B3 (niacin), B5 (pantotenska kislina), B6 (piridoksin), B9 (folna kislina), magnezij in kalij. Zdrave maščobe telesu zagotavljajo energijo, hkrati skrbijo za zdravo srce in ožilje.

Zdrave maščobe

Maščobe v avokadu so nenasičene, kar pomeni, da ne škodujejo zdravju srca in ožilja. Približno 100 gramov avokada vsebuje 600 džulov energije (160 kalorij). 8,5 grama ogljikovih hidratov, 6,7 grama vlaknin in manj kot gram sladkorja. Maščobe potrebujejo vse telesne celice, primerna količina zdravih v prehrani zagotavlja zdravje kože, izboljšuje absorpcijo nekaterih vitaminov in mineralov iz hrane ter skrbi za dobro delovanje imunskega sistema.

Je edinstveno sadje

Nekateri vitamini so topni v maščobi (A, D, E, K) in le v kombinaciji z njo jih telo lahko izkoristi . Z njimi bogata žival je zato treba uživati v kombinaciji z maščobo, idealen s tega vidika je prav avokado.

Dober je za nosečnice in otroke

Folna kislina je nepogrešljiva za zdravo nosečnost in za pravilen razvoj zarodka. Primerna količina zmanjša nevarnost nepravilnega razvoja živčevja pri otroku. Priporočljiva količina med nosečnostjo je 600 mikrogramov, en avokado pa je vsebuje 160 mikrogramov. Zaradi kremaste strukture avokada je ta lahko eno prvo zdravih živil, ki jih lahko uživa otrok.

Zdrav je za srce

V 100 granih avokada je 76 miligramov naravnega sterola, imenovanega sitosterol. Redno uživanje betasitosterola in drugih rastlinskih sterolov pomaga pri ohranjanju zdrave ravni holesterola v krvi, kar je ključno za zdravo srce.

Dober je za vid

Med antioksidanti po količini izstopata lutein in zeaksantin. Oba sta nepogrešljiva za zdravje oči in dober vid. Med drugim zmanjšujeta škodo, ki jo na organih vida povzroča UV-svetloba. Omeniti je treba še betakaroten, ki je prav tako pomemben za zdravje oči. Uživanje avokada zmanjša verjetnost degeneracije rumene pege, ki je najpogosteje posledica staranja.

Varuje pred osteoporozo

Polovica avokada telesu vsebuje približno 18 odstotkov dnevno priporočljive količine vitamina K. Ta, pogosto zanemarjena snov je nepogrešljiva za zdravje kosti. S primerno količino tega v prehrani se izboljša absorpcija kalcija, s tem se zmanjša verjetnost osteoporoze ter drugih poškodb in bolezni kosti.

Izboljšuje prebavo

Avokado je bogat z vlakninami. Redno uživanje z vlakninami bogate hrane preprečuje zaprtje, ohranja zdravje prebavil in manjša verjetnost raka na debelem črevesju.

Za naravno detoksikacijo

Primerna količina vlaknin skrbi za redno odvajanje blata, to je ključno za izločanje strupenih snovi iz telesa. Vlaknine ob tem skrbijo za zdravo mikrofloro v črevesju, s tem pa za skupno zdravje, saj zdrava prebavna mikroflora vpliva na vse zdravstvene vidike, tudi na mentalne funkcije.