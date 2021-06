Depilirana koža ne mara sonca

Zanjo se najpogosteje odločajo moški srednjih in mlajših let.

Poletno vreme se le nasmiha, olajšani smo omare zapolnili tudi z lahkotno garderobo. In seveda pomerili kopalke. Poletni videz za marsikoga ni popoln brez gladke in sijoče kože, brez dlak. Ženskam pa se iz leta v leto pridružuje vse več moških.»Pri ženskah se med najbolj priljubljene oblike depilacij uvrščata brazilska, torej odstranitev dlačic na intimnem predelu, ter depilacija nog in pazduh,« pojasnjuje, dr. med., spec. dermatovenerologije iz Medicinskega centra Barsos. »Obstaja več različnih vrst brazilske depilacije. To so delna odstranitev dlačic, klasična oziroma hollywoodska depilacija, kjer gre za popolno odstranitev, in francoska, kjer se dlake pustijo samo na predelu pubisa.« Ženske za depilacijo načeloma skrbijo vse leto, a je pred poletno sezono povpraševanja po odstranjevanju dlačic vendarle več, pojasnjuje sogovornica in opozarja: »Pri trajnejših metodah je pomembno, da se za depilacijo odločimo nekaj mesecev pred poletjem, saj je takojšnje izpostavljanje soncu po večini posegov odsvetovano. Med trajnejše oblike štejemo odstranitev z laserjem, epilacijo, vroč vosek in uporabo intenzivne pulzirajoče svetlobe.«Po odstranjevanju dlačic se torej velja izogibati sončnim žarkom, koža pa takoj po depilaciji ne bo vesela niti morske oziroma klorirane vode, še poudarja strokovnjakinja: »Izogibajte se tudi savnam, oprijetim oblačilom in poskrbite za vlaženje kože. Pogosta posledica depilacij so vraščene dlake, ki se jih najlažje znebimo z dodatnim vlaženjem ali različnimi pilingi.«Depilacijo običajno pripisujemo ženskam, a se zadnja leta za odstranjevanje dlačic odloča tudi vse več moških. »Za depilacijo se najpogosteje odločajo moških srednjih in mlajših let. Dejstvo je, da v dandanašnjem času moški vse več časa posvečajo negi telesa. Odločajo se tudi za depilacijo dlak na prsih, rokah in hrbtu, nekateri tudi po nogah, zadnje čase pa vse pogosteje tudi za odstranjevanje dlak na intimnih predelih telesa,« ugotavlja sogovornica iz Barsosa in pristavlja, da je odstranjevanje dlačic pri moških nekoliko zahtevnejši in dolgotrajnejši postopek, saj je poraščenost izrazitejša pa tudi koža je debelejša.