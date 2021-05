Depilira se vse več moških

Na voljo številne metode

Depilacija pri moških je nekoliko zahtevnejši in predvsem dolgotrajnejši postopek kakor pri ženskah.

Tudi za moške so čedalje bolj moteče. FOTO: Oleksandra Polishchuk/Getty Images

Odstranjevanje dlačic je predvsem ženska navada, a zadnja leta tudi čedalje več moških posveča svojemu videzu veliko pozornosti. Je pa depilacija zahtevnejši postopek pri moških kakor pri ženskah, saj je poraščenost izrazitejša, pa tudi koža je debelejša, ugotavlja, dr. med., spec. dermatologije, iz Medicinskega centra Barsos.»Število dlačic, njihova razporeditev na telesu in videz oziroma kakovost so genetsko pogojeni. Pripadnice nežnejšega spola najbolj motijo dlačice na nogah, pod pazduho in seveda na intimnih predelih. Moški so najbolj poraščeni po bradi, prsih, hrbtu, rokah in nogah,« pojasnjuje sogovornica in pristavlja, da se za depilacijo najpogosteje odločajo moški srednjih in mlajših let:»Dejstvo je, da v dandanašnjem času moški vse več svojega časa posvečajo negi telesa. Odločajo se tudi za depilacijo dlak na prsih, rokah in hrbtu, nekateri tudi po nogah, zadnje čase pa vse pogosteje tudi za odstranjevanje dlak na intimnih predelih telesa. Seveda ni nič narobe, da se dlakavosti znebijo, če jih moti. Gre pa tudi za pravi modni krik, ki se je precej razširil po Evropi in drugod. Je pa depilacija pri moških nekoliko zahtevnejši in predvsem dolgotrajnejši postopek kakor pri ženskah.« Metode za odstranjevanje neželenih dlak so večinoma preproste in neboleče, nadaljuje sogovornica iz Barsosa: »Britje je primerno za večino telesnih predelov, tudi depilacijske kreme so primerne za vse dele telesa, res pa je, da lahko dražijo občutljivo kožo. Obstaja še puljenje, s katerim odstranjujemo posamezne dlake (obrvi) ali dlake z majhnih območij. Rezultati so dolgotrajni. To velja tudi za voskanje. Marsikdo se odloči za elektrolizo, ki pa jo sme izvajati samo strokovnjak. Večinoma se uporablja pri odstranjevanju dlačic na obrazu. Priljubljena sodobna metoda je laserska depilacija. Njena učinkovitost je odvisna tudi od kakovosti laserja, znanja in izkušenj strokovnjaka, pri katerem se boste odločili zanjo. Postopek je neboleč, energija laserskega žarka 'okvari' dlačico in neposredno okolico, ki je odgovorna za njeno rast. Trajno uniči dlačice, ki so v aktivni fazi rasti, zato je potrebnih nekaj ponovitev, da se zajame vse dlake.«Elektroliza in laserska depilacija sta torej najučinkovitejši metodi, pred posegom pa se velja temeljito posvetovati s strokovnjakom, saj vsak postopek prinaša tako prednosti kot slabosti, še povzema sogovornica: »Laserska depilacija je najbolj primerna za večje površine na obrazu, elektroliza pa za manjše. Slednja je bolj zamudna, saj delo poteka z vsakim lasnim mešičkom posebej. Pri obeh metodah lahko odstranimo neželene dlačice enkrat za vselej. Elektroliza je lahko boleča metoda, vse pa je odvisno tudi od usposobljenosti in izkušenj strokovnjaka ter od naprav, ki jih uporablja. Če sta obe metodi izvedeni pravilno in ustrezno, potem je tudi tveganje za neželene učinke minimalno.«