Del telesa, ki si ga najprej umijete pod prho, o vas razkriva več, kot si mislite

Ko se prhamo, naši možgani večino stvari počnejo samodejno in tako, kot so navajeni. Ko pa naslednjič skočite pod prho, bodite pozorni na del telesa, ki ga najprej umijete, saj lahko to razkrije veliko o vaši osebnosti.

Če si najprej umijete obraz, to pomeni, da vam je zelo mar to, kaj ljudje govorijo o vas, pa tudi njihova predstava o vas. Če pa si običajno najprej umijete roke ali noge, potem ste verjetno skromna in prizemljena oseba. Okončine so simbol moči in odpornosti, vi pa ste glasni in se svobodno izražate.

Če si najprej umijete genitalije, potem ste verjetno sramežljivi in ​​nekoliko zadržani, sramežljivost pa je lahko posledica težav s samozavestjo, pa tudi dejstva, da se zelo težko postavite zase. Svoje potrebe po navadi postavljate na zadnje mesto in raje poskrbite, da je vsem drugim udobno.

Če si najprej umijete oprsje, pomeni, da se dobro počutite v svoji koži in ste zelo neodvisni. Če se najprej lotite las, ste verjetno preveč zaskrbljeni z nadzorovanjem vseh vidikov svojega življenja. Ste nekdo, ki je obseden z redom, delom in disciplino ter imate zelo praktičen pristop do življenja. Če greste naravnost na ramena in vrat, lahko pomeni, da ste zelo delavna oseba. Te predele najprej umijete zato, ker so to najbolj stresni deli vašega telesa.

Če si najprej umijete hrbet, ste morda paranoični. Gre za predel, kjer se nahajajo živci, zato kaže, da ste zelo previdna oseba in težko zaupate ljudem.

Če si najprej umijete pazduhe, to pomeni, da ste zelo priljubljeni v družbi in imate veliko prijateljev. Znani ste po tem, da svojim prijateljem stojite ob strani v dobrem in slabem, piše The Sun.