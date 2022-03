Debelost, večja grožnja kakor kdaj prej

Čezmerna telesna teža je močno povezana tudi z razvojem kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen, povečan krvni pritisk in rak, še posebno rak prebavil. Po ugotovitvah evropske raziskave na 23 tisoč ljudeh imajo tisti, ki se redno gibajo, ki imajo ITM pod 30, ki ne kadijo in jedo uravnoteženo prehrano, manjšo verjetnost za razvoj kroničnih bolezni: 93 odstotkov manjšo incidenco sladkorne bolezni, 81odstotkov manjšo incidenco srčne kapi in 36 odstotkov manjšo incidenco raka. Preberite na Polet.si