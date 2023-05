Debelost moramo preprečiti: maščoba okoli notranjih organov povzroči vnetja

Debelost je kronična presnovna bolezen, za katero je značilno čezmerno kopičenje maščevja v telesu in ki jo povzroča kombinacija različnih dejavnikov. Med najpomembnejšimi vzroki so prehranjevalne navade, pomanjkanje telesne aktivnosti, genetika, hormonske motnje in okoljski dejavniki.

Maščoba, ki se nabira okoli notranjih organov, lahko povzroči vnetja. FOTO: Kwanchaichaiudom/Getty Images

»Maščevje je pri človeku razporejeno pod kožo, v trebušni votlini, lahko pa tudi v notranjih organih, zlasti v jetrih. Glede na razporeditev maščobnega tkiva ločimo ginoidni oziroma periferni in hruškasti tip debelosti ter androidni ali centralni tip debelosti. Pri prvem se pogosteje pojavljajo zapleti, ki so posledica mehanskih obremenitev, pri drugem pa gre za povečano količino maščob v trebuhu, ki vodi v kronične vnetne procese, ti pa v kronične bolezni,« pojasnjuje dr. Irena Kumelj, dr. med., spec. pediatrije iz Medicinskega centra Barsos, in pristavlja, da povečana telesna masa še ne pomeni debelosti, saj je lahko večja zaradi mišic, kosti ali edemov.

Povečana telesna masa še ne pomeni debelosti, saj je lahko večja zaradi mišic, kosti ali edemov.

»Eden od glavnih vzrokov za debelost je čezmerno uživanje hrane, ki vsebuje veliko enostavnih sladkorjev, mastne in hitre hrane. Zaradi sedečega življenjskega sloga, ki vključuje malo telesne aktivnosti in zmanjšuje porabo kalorij, se kopiči maščoba v telesu. K debelosti lahko prispevajo še določene hormonske motnje, kot je hipotiroidizem, pa tudi okoljski dejavniki, kot sta stres in pomanjkanje spanja. Tudi dednost lahko igra pomembno vlogo.«

Vpliva na samozavest

Kot vemo, je debelost povezana s številnimi zdravstvenimi tveganji, ki lahko negativno vplivajo na kakovost življenja in so celo smrtno nevarna. »Nekatera od najpogostejših tveganj vključujejo srčno-žilne bolezni, diabetes, visok krvni tlak, raka, težave z dihanjem, jetri ali plodnostjo, artrozo in depresijo. Debelost poveča tveganje za srčne bolezni, kot so srčni infarkt, angina pektoris, srčno popuščanje, motnje srčnega ritma in možganska kap. Privede lahko do razvoja sladkorne bolezni tipa 2, pri kateri telo ne more učinkovito uporabljati inzulina za uravnavanje krvnega sladkorja. Poveča tveganje za visok krvni tlak, kar lahko vodi v srčne bolezni, možgansko kap in ledvično bolezen. Vpliva na razvoj nekaterih vrst raka, kot so rak dojke, maternice, debelega črevesa, žolčnika, jeter in ledvic. Debelost lahko povzroči težave z dihanjem, kot so apneja med spanjem, ali pa zamaščenost jeter in celo cirozo,« opozarja sogovornica in poudarja, da je za preprečevanje debelosti in njenih zapletov ključnega pomena zdrav življenjski slog, ki vključuje uravnoteženo prehrano in redno telesno aktivnost.

Zdrav življenjski slog vljučuje redno gibanje. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Ne pozabimo, debelost vpliva tudi na našo samozavest, nam ovira gibanje in otežuje vsakodnevna opravila, kot sta hoja po stopnicah ali vstajanje: »Te omejitve lahko povzročijo tudi bolečine v sklepih in mišicah. Debelost lahko vodi v pomanjkanje energije in utrujenost, kar lahko vpliva na produktivnost. Ljudje s prekomerno telesno težo se lahko počutijo manj samozavestne in se izogibajo družabnim situacijam, kar povzroči socialno izolacijo in poveča občutek osamljenosti, sledita lahko depresija in tesnoba.«

Vodi lahko tudi v pomanjkanje energije in utrujenost, kar morda vpliva na produktivnost.

Še nevarnejša je trebušna debelost, ki pomeni nabiranje maščobe okoli notranjih organov, kot so jetra, ledvice in trebušna slinavka. »Maščoba, ki se nabira okoli organov, lahko povzroči vnetja in s tem povezane zdravstvene težave. Poleg tega lahko trebušna debelost vpliva na presnovo, kar lahko povzroči tudi povečanje tveganja za sladkorno bolezen. Zato je pomembno, da ljudje spremljajo količino maščobe, ki se nabira v predelu trebuha, in se posvetujejo z zdravnikom, ki lahko pomaga pri oceni tveganja in priporoči ustrezne spremembe,« opozarja dr. Kumljeva in poudarja, da je preprečevanje debelosti izrednega pomena, zato se prehranjujemo uravnoteženo in skrbimo za najmanj 30 minut zmerne vadbe na dan, kakovostno spimo in obvladujemo stres z meditacijo, jogo ali drugimi sprostitvenimi tehnikami.