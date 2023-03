Debelost je kronična bolezen: pri otrocih se bo do leta 2035 povečala za 100 odstotkov

Debelost je kronična bolezen, ki je v porastu in je tesno povezana z nevarnostjo srčno-žilnih bolezni, sladkorne bolezni in povišanega krvnega tlaka. S svetovnim dnevom debelosti želijo strokovnjaki vsak 4. marec doseči čim širši krog prebivalstva in ozaveščati o pomenu in škodljivost debelosti in nevarnostih, ki jih povzroča.

»Debelost je postala vedno večji problem za zdravje prebivalstva ne samo pri nas, ampak po vsem svetu,« je dejal predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije Matija Cevc in še, da se zaradi vseh bolezni, s katerimi je povezana, zdravniki tega stanja bojijo. Letošnji svetovni dan debelosti je namenjen odpravi stigme oseb s čezmerno hranjenostjo in debelostjo, ki je kazalnik moralnega razlikovanja v družbi. Stigmatizacija se najpogosteje začne z mediji, družinskimi člani in prijatelji.

Prekomerna telesna teža in debelost sta opredeljeni kot prekomerno kopičenje telesne maščobe, ki lahko poslabša zdravje, največkrat nastopi zaradi prevelikega energijskega vnosa na eni in premajhne porabe energije z gibanjem na drugi strani, poudarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Pri preprečevanju debelosti je ključen zdrav življenjski slog, ki vključuje redno telesno dejavnost in zdravo prehrano, ki mora biti kalorično primerno uravnotežena.

Do leta 2035 bo 1,9 milijarde ljudi po svetu predebelih ali imelo prekomerno telesno težo, vsak četrti med nami bo živel z debelostjo, ša najbolj pa vzbuja skrb, da naj bi se debelost pri otrocih med letoma 2020 in 2035 povečala za 100 odstotkov! Stopnja debelosti med otroki narašča hitreje kot med odraslimi, več jih je v državah z nizkim ali povprečnim življenjskim standardom.

Ni potrebna le sprememba načina življenja, ampak nemalokrat tudi zdravljenje.

Tudi Slovenija se je, tako kot velika večina držav v Evropi in svetu, soočila s preobrazbo življenjskega okolja v debelilno okolje: mastna, sladka in slana hrana je dostopna na vsakem koraku, zmanjšal se je delež dnevne telesne dejavnosti, spremenili so se načini premikanja s kraja na kraj, izrazito se je povečal čas sedenja (za različnimi ekrani). Otroška debelost je povezana z večjo verjetnostjo za debelost in manjšo kakovost življenja v odrasli dobi in tudi preprečljivo prezgodnjo umrljivost. Debelost pušča sledi na zdravju in počutju posameznika, slabša samopodobo, slabi kakovost življenja in ga krajša, tudi za deset let!