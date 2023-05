Dana Rakovc: Ni vseeno, katere kristale izberete zase

Ni nujno, da odločitvi botruje samo vaš občutek, lahko jih izberete tudi glede na to, kaj vas tare in katero področje življenja ali telesa želite podpreti. Dana Rakovc, strokovnjakinja za kristale, pravi, da sta za ženske zelo pomembna pretočnost in uravnovešeno delovanje zemeljskih čaker, saj je tu pretok energije, povezan z rodili, prebavili, prizemljitvijo in stikom z realnostjo.

Izberite pravega zase. FOTO: Cobalt/Getty Images

»Rdeči jaspis, karneol, rumeni ali oranžni kalcit in citrin so kristali zemlje in ognja, ki nam dajejo življenjsko moč in nas prizemljujejo,« pravi. Prvi rešuje ženske težave ter nam pomaga pri razstrupljanju, presnovi in prebavi, blaži boleče menstruacije in težave s kostmi in sklepi.

Karneol pomaga proti depresiji – nosimo ga kot zapestnico na levi roki, saj prav tako uravnava krvni obtok in povečuje odprtost do spolnosti. Rumeni ali oranžni kalcit in citrin nam prinašajo energijo sonca, radosti, zadovoljstva in obilja, sreče in ljubezni do sebe. »Ko ženske pridobijo vse to obilje, je namreč veliko lažje živeti,« dodaja Rakovčeva.

