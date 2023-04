Dan začnimo s kozarcem vode in pijmo ves dan po malem

Kaj se dogaja, če ne pijemo dovolj? Ko občutimo žejo, smo verjetno že rahlo dehidrirani, ta se pojavi šele, ko v telesu nastane opazna, približno enoodstotna izsušitev. S staranjem občutek žeje zbledi, zato se moramo k pitju kar malce prisiliti. V nasprotnem se bistveno zmanjšajo duševne in telesne sposobnosti, ogrožene so marsikatere funkcije, vključno z regulacijo telesne temperature, pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), in še, da se, če telo ne dobi dovolj tekočine, zmanjša volumen krvi, kar zmanjša oskrbo tkiv s kisikom in hranili.

Nikar ne zaužijmo preveč naenkrat, pijemo ves dan po malem.

Vodo izgubljamo vsak dan, ves dan: ne le s potenjem in mokrenjem, ampak tudi z dihanjem in jokom, med spanjem. Vodo, ki predstavlja kar 60–70 odstotkov telesne teže odraslega človeka, nujno potrebujemo: za delo, prebavo, izločanje strupov, mentalno jasnost, aktiven um, primerno raven energije, tudi lepo in zdravo kožo. Optimalen vnos tekočin je lahko odločujoč dejavnik dobrega počutja, pravijo na NIJZ.

Če ne popijemo dovolj, lahko dehidriramo: pri blagi dehidraciji imamo suha usta, občutimo utrujenost, tudi omotico in glavobol, manj smo zbrani, pozorni, koža je suha, urin temen. Izsušenost lahko vpliva na krvni tlak, krvni obtok, prebavo, delovanje ledvic, hujša izsušitev ogroža življenje! In koliko moramo popiti? Bolniki naj se o tem pogovorijo z osebnim zdravnikom, zdravi povprečno aktivni odrasli pa naj bi vnesli od 2 do 2,5 litra na dan (skoraj polovico tega zaužijemo s hrano). Še več, če ste zelo aktivni in se močno znojite, seveda tudi v vročih poletnih dnevih. Otroci naj bi na dan spili malo manj kot liter pri petih letih, mladostniki okoli litra in pol, od 15. leta pa skoraj toliko kot odrasli.

Voda predstavlja 60–70 odstotkov telesne teže odraslega človeka.

Najprimernejša pijača je (vodovodna) voda, če potrebujemo močnejši okus, jo lahko zamenjamo s sadnimi in zeliščnimi čaji, seveda nesladkanimi, ali pa ji dodamo nekaj rezin citrusov, listkov mete, priporočljivi so sveže iztisnjeni sadni sokovi, ki jih pripravimo sami in razredčimo z vodo. Naj zapišemo, da v dnevni vnos tekočine štejejo tudi juhe, pa sadje in zelenjava, ki vsebujeta veliko vode, denimo lubenica.

Kdaj pijemo? Nikakor ne velike količine vode naenkrat, pijemo ves dan po malem. Dan začnemo s kozarcem (mlačne) vode. Le tik pred spanjem ne pijemo, sicer se bomo ponoči prebudili, ker nas bo tiščalo.