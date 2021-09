Da nas ne zapre

Priljubljeni prigrizek je tudi zdravo in polnovredno živilo.

Zaprtje je velika težava razvitih držav.

Zagotovo je vsakdo od nas že izkusil zaprtje, neredno odvajanje je vsekakor neprijetno. Če nas doleti le občasno, še ni razloga za preplah, a če se pojavlja pogosto, je čas, da spremenimo prehranske navade in se izognemo bolečim zapletom, kot so hemoroidi.Zaprtje se uvršča med najpogostejše prebavne težave razvitega sveta, med karanteno, ko nam je sedeči življenjski slog postal še preveč domač, omejitve gibanja pa so pošteno načele tudi naše rekreativne navade, pa je sploh nujno prevetriti jedilnik in uživati več tistih živil, ki črevesje prijazno spodbujajo. Vsakdo bi moral zaužiti najmanj 25 gramov vlaken na dan, v povprečju pa ne dosegamo niti 15 gramov, kažejo raziskave, do pomembnih sprememb pa si lahko pomagamo z naslednjimi živili.Suhe slive slovijo kot odlično odvajalo, in to povsem upravičeno. Preprečujejo, da bi se blato predolgo zadrževalo v črevesju, netopne vlaknine v suhih slivah pa so tudi hrana za dobre bakterije. Med drugimi izjemnimi učinkovinami vsebujejo sorbitol, ki mehča blato in povečuje izločanje vode iz telesa.Laneno seme prav tako vsebuje topne in netopne vlaknine ter deluje odvajalno, obenem pa je zelo praktično, saj ga lahko dodajamo najrazličnejšim jedem, tako solatam, testeninam, omakam kot tudi smutiju. Oves je resnično popolno živilo, premalo pa poudarjamo njegov blagi odvajalni učinek: povečuje volumen blata in tako spodbuja hitrost prebave. Aloe vera ima dragoceno vlogo v zdravilstvu, predvsem pri odpravljanju težav s kožo, toda ta čudovita rastlina slovi tudi po izrazitem odvajalnem učinku. Niti tisti, ki redno uživajo jogurt, se ne ukvarjajo z zaprtjem, sploh če si privoščijo izdelke, obogatene s probiotiki.Topli meseci so tu, z njimi pa tudi stročji fižol, ki se ga je treba najesti v izobilju, saj je prava zakladnica vlaknin. Dobro kuhan ne bo nikoli neprijetno napenjal, prebava pa mu bo hvaležna.Slovenci smo lahko ponosni tudi na izvrstno mineralno vodo z magnezijem, ki preprečuje ali pa tudi odpravlja zaprtje, pri težavah s prebavo pa se lahko spopadamo tudi s priljubljenim prigrizkom. Pokovko! V resnici gre za polnovredno živilo, ki vsebuje malo kalorij in veliko vlaknin. Najbolje jo je pripraviti v napravi z vročim zrakom, če pa se je lotimo v ponvi, ne pretiravamo z maščobo. Tudi pri soli velja zmernost!