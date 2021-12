Nujno branje, da boste imeli dovolj energije

Večina takoj, ko vstane, popije skodelico kave ali zelenega čaja, a strokovnjaki svetujejo, naj dan raje začnemo s kozarcem mlačne vode, potem nekaj pojemo in šele nato spijemo kavo. Hrana zjutraj je pomembna, saj nam zagotovi energijo, in to za ves dan. Da bi je namreč imeli dovolj, moramo redno jesti, to pomeni pet obrokov, ki jih razporedimo čez ves dan. Če se boste prenajedli, boste napihnjeni, zaspani.

Športniki vedo, da dodaten odmerek energije pred napornim treningom zagotavljajo banane. FOTO: K-paul/Getty Images

Da bi imeli dovolj energije za ves dan, strokovnjaki za prehrano svetujejo banane. Sadež vsebuje veliko hranil, ki jih potrebujemo za normalno delovanje organizma, opravljanje vsakodnevnih obveznosti, je tudi super gorivo za trening.

Banane so bogate s kalijem, vitaminom B6 in kompleksnimi ogljikovimi hidrati, vsebujejo tudi vitamin C, močan antioksidant, ki pomaga pri absorpciji železa ter pri nastajanju kolagena, koristi tudi zdravju možganov, saj spodbuja izločanje serotonina, hormona sreče. Če pojemo od dve do tri na dan, bomo pregnali utrujenost.

Rjavi riž je super vir vlaknin, zaradi česar bomo dlje siti, ker ima nizek glikemični indeks, bomo uravnavali raven sladkorja v krvi. Ribe so sijajen vir maščobnih kislin, losos in tun veljata za najboljšega. Bogata sta tudi z vitaminom B12, ki s folno kislino vpliva na regulacijo krvnih celic, to pa pomeni, da vpliva tudi na energijo: več je je.

Jesti moramo večkrat po malem.

Nikakor ne moremo mimo jajc, bogata so z beljakovinami, ki nas ohranjajo aktivne čez dan. Znano je, da so oreški dober vir ogljikovih hidratov, vlaknin in maščobnih kislin omega-3, najboljši vir so orehi in mandlji: če jih bomo dodali na naš jedilnik, bomo poskrbeli za dodaten vir energije. Še bolje je, pravijo prehranski strokovnjaki, če jih kombiniramo z mlečnimi izdelki.