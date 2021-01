Da bi hitreje zaspali, ostanite budni

Že v mladosti se naučimo dobre higiene spanja.

Spalnica naj bo temna in hladna. FOTO: Wavebreakmedia Ltd/Getty Images

Mnogi odrasli se spopadajo s težavami s spanjem. Starejši ko smo, prej se bo pojavila nespečnost, a to ne pomeni, da je normalen del staranja. Zlasti pozorni naj bodo starejši od 60 let. Obstaja več dejavnikov, zaradi katerih ponoči težko zaspimo, se pogosto prebujamo in naslednji dan težko funkcioniramo, ker smo brez energije in nenaspani. Krivi so lahko finančne težave, selitev v nov dom ali dom za starejše občane, morda skrbi zaradi družinskega člana, prijatelja, upokojitev, dremež po kosilu pa tudi (kronična) bolezen in bolečine. Omenimo še menopavzo, ki prinese vročinske oblive, ter spremembe zaradi nevrodegenerativnih bolezni.Žal se spati na zalogo ne da, lahko pa se že v mladosti naučimo tega in tako preprečimo težave. Torej poskrbimo za dobro higieno spanja. Naredimo urnik, vsak dan gremo spat in vstanemo ob isti uri, tudi konec tedna; to bo pripomoglo k boljšemu večernemu uspavanju. Spimo toliko časa, kolikor potrebujemo, da smo naslednji dan spočiti. Poleg tega se velja še dodatno posvetiti telesni aktivnosti in upravljanju stresa, saj se bo telo tako bolje pripravilo na spanje. Šport ne krepi le telesa (in duha), ampak vodi tudi v prijetno utrujenost, a ne bodite aktivni pozno zvečer, vsaj tri ure pred spanjem ne.Zmanjšati je treba količino modre svetlobe, ki smo ji izpostavljeni, ter poskrbeti za zadosten vnos magnezija, pomanjkanje tega minerala lahko vodi v tesnobo, razdražljivost, nespečnost; če ga je dovolj, bomo hitreje zaspali, spali bolje in dlje ter se prebudili spočiti. Spalnica naj bo udobna, poskrbimo, da ponoči ne bo hrupa in pretirane svetlobe, naj bo temna in hladna. Pomembna je tudi hrana, ne pojdite spat lačni in niti ne popolnoma siti, morda vam bo koristila banana, ki vsebuje kalij in magnezij, minerala, ki nas pomagata hitreje zazibati v sen; zvečer ne popijte preveč, da spanca ne bo motila potreba po uriniranju, prav tako ne uživajte izdelkov, ki vsebujejo kofein, izogibajte se tudi alkoholnim pijačam.Če se ponoči prebudite in ne morete takoj zaspati, se ne valjajte po postelji, vstanite in pojdite v drug prostor, berite ali poslušajte glasbo in se v posteljo vrnite, ko postanete zaspani.Da bi hitreje zaspali, poskušajte ostati budni. Se čudno sliši? V resnici ni prav nič čudno, če boste dlje ostali pokonci, boste potem laže zaspali. In ne pozabite zjutraj vstati ob isti uri. Pomaga lahko tudi razmišljanje o dnevu, ki je za vami. Ne o skrbeh, ki vas pestijo, pač o vsakdanjih rečeh, ki ste jih opravili: kaj ste pripravili za kosilo, s kom ste klepetali na poti iz trgovine, o drevesu, ki raste v bližini, ta tehnika pripomore k sprostitvi in razbremenitvi.