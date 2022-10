Čvrste mišice, zdrava hrbtenica

Za vzdrževanje zdravega hrbta in za zaščito hrbta in hrbtenice pred poškodbami so bistvene močne in prožne mišice celega telesa. Veliko stvari lahko škodi hrbtu in hrbtenici – od nošenja težkih predmetov, napačne telovadbe, slabe tehnike dvigovanja predmetov do hitrega in čudnega zasuka telesa, kot je nenaden napačen gib. Razlogi za boleč hrbet so lahko tudi slaba drža, premalo telesne aktivnosti in gibanja, dolgotrajno sedenje v istem položaju, debelost, tudi nosečnost. Vse to lahko povzroča bolečino v križu in hrbtenici.

Nepravilno dvigovanje povzroči bolečine in težave. FOTO: Chesiirecat, Getty Images

V današnjem času je eden glavnih in tudi precej pogostih vzrokov za boleč hrbet stres. Pogost vzrok za bolečino so lahko konkretne poškodbe hrbta in hrbtenice, pravijo ortopedi. Neprijetnosti oziroma bolečino povzročajo nategnjene mišice in kite, poškodba medvretenčnega sklepa v hrbtenici, mišični krč, ki se pojavi kot varovalni ukrep za imobilizacijo hrbtenice po poškodbi, nategu ali stresu. Vzrok za bolečino je lahko herniacija medvretenčnega diska oziroma t. i. zdrs ploščice, tudi išias ter osteoartroza, ki je eden najpogostejših vzrokov za bolečino hrbta pri starejših od 50 let, in tudi osteoporoza in spinalna stenoza.

Vaje moramo izvajati pravilno, nauči naj nas fizioterapevt.

Ključna je preventiva

Mačji hrbet zmanjšuje togost. FOTO: Undrey, Getty Images

Za preprečevanje bolečega hrbta in hrbtenice je pomembno, da skrbimo za prožne mišice in gibljive sklepe. Fizioterapevti priporočajo vsakodnevne stabilizacijske oziroma raztezne vaje, raztegniti oziroma stabilizirati moramo mišice trupa in hrbtne mišice, mišice zgornjih in spodnjih okončin in ramenskega obroča. Stabilizacija trupa pomeni zadržati hrbtenico v svojih naravnih krivinah, medtem ko z udi izvajamo gibanje. Pomembno je, da se stabilizacijskih oziroma razteznih vaj lotimo postopoma in da se jih naučimo delati pravilno – najbolje je, da nas pravilne izvedbe nauči fizioterapevt oziroma strokovnjak za hrbtenico. Fizioterapevti svetujejo, da poiščemo vaje, ki bodo hrbtenici v podporo, jih izvajajmo zmerno in na dolgi rok. Le dovolj okrepljene mišice bodo kos vsakodnevnim naporom, ki jih prestaja naša hrbtenica, škoduje ji dolgotrajno sedenje, zato v enem kosu skupaj sedimo največ pol ure, nato pa se razgibamo. Izogibati se je treba delu v prisilni drži in dvigovanju bremen.