Čvrst trebuh namesto obroča

Poskrbite za krepitev različnih mišičnih skupin in kurjenje maščob hkrati.

Le kdo ne bi hotel imeti čvrstega ploskega trebuha, ki bi ga z veseljem razkazoval v kopalkah ali pa oprijetih majicah. Se nikakor ne morete znebiti maščobnega obroča, ne pomagata niti dieta niti vsakodnevna redna vadba? Morda je težava v navadah, zaradi katerih maščoba na trebuhu vztraja ali pa se celo veča. Pa poglejmo.Raziskava, v kateri je sodelovalo 70.000 žensk, je pokazala, da je lahko krivo pomanjkanje spanja, ne le za debeljenje v predelu trebuha, ampak tudi za kopičenje kilogramov. To se predvsem nanaša na ženske, ki spijo manj kot šest ur na dan, so pokazali izsledki raziskave in še, da so si nekatere zaradi tega nabrale presežek kilogramov, tudi do trideset!Pravite, da ste redno telesno aktivni. Morda pa delate napačne vaje, ne aktivirate pravih mišic, ne pokurite veliko maščob. Če bi radi imeli ožji pas, trebuh, s katerega ne bi visela maščoba, ne delajte le trebušnjakov, aktivirati morate tudi hrbtne in stegenske mišice ter boke, potrebna je namreč kombinacija gradnje različnih mišic in kurjenja maščobe obenem. Pojdite na hiter sprehod ali tek, poleg tega naredite še nekaj vaj za trebuh, noge, zadnjico in zgornji del telesa. Če boste vztrajni, bo uspeh zagotovljen.A ne samo gibanje, pomemben je tudi način prehranjevanja. Če pojeste veliko belega kruha in pekovskega peciva, pripravljene in napol pripravljene ter predelane hrane, ne boste shujšali. Poleg tega predelana živila višajo vnetja v telesu. Raje izberite polnozrnate izdelke pa sadje in zelenjavo, osnovna živila, ki jih v superkosilo ali večerjo spremenite sami, doma. Pomembna je tudi izbira maščob: debelost lahko povežemo tudi z uživanjem preveč nasičenih maščob, ki jih je veliko v predelanih izdelkih, pa tudi v mesu, zato slednje raje zamenjajte z ribo, namesto masla uporabljajte oljčno olje, uživajte oreške in avokado.Zavedajte se, da leta prinašajo tudi kilograme, s staranjem opažamo mnoge spremembe na in v telesu, med drugim počasnejši metabolizem. Počasnejši ko je, višja je verjetnost, da se boste zredili. Poleg tega velja tudi, da starejši ko postajamo, težje je shujšati, to še posebno velja za ženske po menopavzi, ko se upočasni tvorba estrogena in progesterona, ženske pa tako postanejo bolj dovzetne za kopičenje kilogramov, zlasti okoli pasu.Da dolgotrajni stres ni naš prijatelj, vemo, pa ste vedeli, da je povezan tudi z debelostjo? Če smo v stresu, preradi sežemo po hrani, najpogosteje po nezdravi in visokokalorični.