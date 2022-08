Čustveno blagostanje: poznate ključ do sreče?

Deepak Choopra, znani ameriško-indijski ajurvedski zdravnik, novodobni guru in avtor številnih duhovnih knjižnih uspešnic, pravi, da v stanju zavestne prisotnosti sprejemamo boljše odločitve, ki vodijo v boljše počutje. Telo in um nam nenehno pošiljata signale o našem splošnem počutju, a jih, dokler živimo na avtopilotu, največkrat ignoriramo.

Ko smo mentalno zavestni, povezani s sabo in z vesoljem, pa lahko sami izbiramo med veseljem in trpljenjem, ljubeznijo in strahom, sočutjem in sebičnostjo, mirom in nemirom. Vsa moč je v naših rokah in nismo žrtve zunanjih okoliščin, odločamo se, kaj bomo izbrali.

Ključ do sreče je tudi, da jo sami vsak dan spodbujamo. Ljudje, ki se označujejo za srečne, imajo glede na raziskave pomembno skupno lastnost, to je, da se uro ali dve na dan družijo s prijatelji in družino. V stanju nenehne pozornosti je naš um v ravnovesju in odprt za spremembe, ki nam jih ves čas prinaša življenje, dodaja Chopra.