Čuječnost dokazano pomaga olajšati marsikatero zdravstveno tegobo

Čuječnost je sposobnost, ki jo obvladamo vsi. Kadar smo čuječi, živimo popolnoma v sedanjosti. To pomeni, da ne razmišljamo o nečem, kar se je že ali bi se lahko zgodilo, niti o tem, kar se trenutno dogaja, ampak enostavno smo. Čuječnost pomeni, da okolje opazujemo, hkrati pa to, kar opazimo, v popolnosti sprejemamo. O tem, kar opažamo, ne sodimo. Če jo dodatno razvijemo, se lahko z njeno pomočjo spopadamo z boleznijo in bolečino, dokazano pomaga olajšati marsikatero zdravstveno tegobo.

Prakticiranje čuječnosti preoblikuje strukturo možganov. Ljudje, ki redno izvajajo vaje iz čuječnosti, zmorejo boljše spopadanje s stresom, laže se soočajo z resnimi boleznimi, kot je rak. Dokazano zmanjšuje anksioznost in pomaga pri depresiji. Tisti, ki jo prakticirajo, se lažje sprostijo, so bolj navdušeni nad življenjem in bolj samozavestni. Izboljšuje kognitivne sposobnosti in upočasnjuje staranje možganov.

Tudi v službi si lahko vzamete nekaj trenutkov za vadbo čuječnosti. FOTO: Fizkes/Getty Images

Raziskava iz leta 2020, v kateri je sodelovalo 50 ljudi, starih od 24 do 77 let, je pokazala bistveno nižje stopnje letne izgube možganskega tkiva pri tistih, ki so prakticirali čuječnost, v primerjavi s tistimi, ki je niso. Izguba tkiva se je še posebno zmanjšala na področjih v možganih, za katere vemo, da imajo vlogo pri uravnavanju razpoloženja, obdelavi živčnega sistema in čustveni/kognitivni integraciji.

Prakticiranje čuječnosti Čuječnost lahko namensko prakticiramo tako, da se udobno usedemo. Hrbet imamo vzravnan. Stopala položimo na tla, roke v naročje. Dihamo skozi nos. Osredotočimo se na dihanje. Opazujemo, kako dih potuje skozi nos po našem telesu. Sicer pa smo lahko čuječni v katerem koli trenutku našega življenja. Vadimo lahko denimo tako, da se, kadar zazvoni telefon, zavedno ustavimo in se ne oglasimo takoj. Namesto tega si vzamemo čas in zadihamo, ne meneč se za okolico.

Pri spopadanju z bolečino

Pomaga nam tudi pri spopadanju z bolečino. V študiji Jona Kabata-Zinna, ki je čuječnost prinesel v zahodne države, so 90 bolnikov s kronično bolečino naučili zmanjševati stres s pomočjo čuječnosti. Rezultati so pokazali statistično pomembno zmanjšanje meritev trenutne bolečine, negativne telesne podobe, zaviranja aktivnosti zaradi bolečine in motenj razpoloženja in psiholoških simptomov, vključno z anksioznostjo in depresijo. Poleg tega se je zmanjšala uporaba zdravil, povezanih z bolečino. Tej študiji je sledilo še več drugih s podobnimi ugotovitvami.

Izboljšuje samozavest in samopodobo. FOTO: Vadym Petrochenko/Getty Images

Prakticiranje čuječnosti se zaradi vsega naštetega zelo dobro obnese pri ljudeh s kroničnimi boleznimi, kot so artritis, diabetes, debelost. Namesto na težave (svojo bolezen) se tako osredotočamo na sedanjost. S tem dosežemo, da smo bolj pozitivni, to pa dokazano dobro vpliva na zdravje in počutje. Ko se prenehamo nenehno ukvarjati s svojo boleznijo, dojamemo, da nas bolezen ne določa – določajo nas naše druge lastnosti.

S čuječnostjo lažje dojamemo, da nad nekaterimi stvarmi nimamo moči. Ker ne moremo spremeniti tega, da imamo kronično bolezen, lahko dejstvo, da je ta v nas, zgolj sprejemamo, zavedanje, da je naše telo krhko in umrljivo, na kar nas kronična bolezen nenehno opozarja, pa izkoristimo za spodbudo, da začnemo uživati v vsakem dnevu, vsaki uri posebej.