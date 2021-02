Črna kava za srce

Raziskovalci so proučevali učinke črne kave, brez dodatkov. FOTO: Stevanovicigor/Getty Images

Ena največjih prednosti pitja kave je, da se počutimo bolj budne in energične, če je je preveč, pa smo lahko razdražljivi.

Kava ni le aromatična in okusna, ena njenih največjih prednosti je, da se počutimo bolj budne in energične. Se le stežka prebijete čez dan, če že zjutraj ne popijete skodelice priljubljenega vročega napitka? Morda to ni tako slabo, pravijo znanstveniki.Glede na izsledke analize podatkov treh večjih raziskav o načinu prehranjevanja in s tem povezanih navadah več kot 21.000 odraslih Američanov je ameriško združenje za srce ugotovilo, da uživanje vsaj ene skodelice (2 dl) čiste črne kave na dan zmanjša dolgoročno tveganje za srčno popuščanje. Tveganje je bilo enako, ne glede na to, ali je posameznik popil eno skodelico ali nobene, pri tistih, ki so popili dve skodelici ali več na dan, pa je bilo nižje za približno 30 odstotkov.Čeprav vzročnosti niso dokazali, je zanimivo, da te študije kažejo, da je pitje kave povezano z zmanjšanim tveganjem za srčno popuščanje in da je ta lahko del zdravega prehranjevalnega vzorca, če jo uživamo samo, torej brez dodanega sladkorja in mlečnih izdelkov z veliko maščob, kot je smetana, pravi dietetičarkaiz omenjenega združenja.Poudariti velja, da so znanstveniki pregledovali učinke črne kave, dodajanje sladkorja, mleka ali smetane pa lahko potencialne zdravstvene koristi izniči. Seveda lahko pospeši utrip, povzroči živčnost in tudi težave s spanjem. Če ste opazili vse našteto in morda še kaj, morebiti popijete preveč kave, zato zmanjšajte oziroma omejite njeno uživanje. Za zdrave odrasle osebe je zgornja meja do 200 mg kofeina pri posameznem vnosu, pri čemer naj skupni dnevni odmerek ne bi presegel 3 mg kofeina na kilogram telesne mase; to ustreza približno 1–3 skodelicam espressa na dan, pravijo strokovnjaki s portala Prehrana.si.Skratka: uživajte v kavi, a bodite zmerni, naj bo del raznolike in zdrave prehrane, ki bo ohranjala in krepila zdravje srca in celotnega organizma. Pojejte vsaj pet obrokov sadja in zelenjave na dan, na vašem jedilniku naj bodo polnozrnati kruh in testenine, izogibajte se pretiranemu soljenju, nasičenim maščobam in sladkarijam. Če boste dodali še vsakodnevno gibanje, ste zadeli žebljico na glavico.