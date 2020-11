Covid-19 ima velik vpliv tudi na duševno zdravje

Novi koronavirus obvladuje življenje po vsem svetu in je tema neštetih znanstvenih raziskav, v katerih se strokovnjaki med drugim osredotočajo na različne vidike njegovega vpliva. Ne le na fizično, temveč tudi na duševno zdravje. Na univerzi Oxford so tako dokazali, da je veliko število okuženih z novim koronavirusom prvič soočeno tudi z diagnozo tesnobnosti, depresije ali nespečnosti. Zaključki omenjene raziskave so bili objavljeni v časopisu The Lancet. Covid-19 in duševno zdravje Vodilni znanstvenik, profesor psihiatrije Paul Harrison je povedal, da je pri okuženih osebah večja verjetnost za duševne težave in na drugi strani, da so osebe, ki se z njimi že soočajo, pod višjim tveganjem za okužbo z novim koronavirusom. Ekipa strokovnjakov je pod njegovim vodstvom analizirala zdravstvene podatke več kot 69 milijonov pacientov iz Združenih držav Amerike, 62.354 teh je zbolelo za covidom-19. Odkrili so, da je bila v treh mesecih po pozitivnem rezultatu testa na okužbo z novim koronavirusom pri enem od petih prvič diagnosticirana anksioznost, depresija ali nespečnost, kar je dvakrat več kot pri ostalih bolnikih v istem obdobju. Mentalne težave višajo tveganje za okužbo Hkrati se je izkazalo, da je pri posameznikih z duševnim težavami tveganje za okužbo kar za 65 odstotkov višje v primerjavi s posamezniki, ki z mentalnim zdravjem nimajo težav. Ena od teoriji, ki skuša pojasniti to povezavo je, da so prvi pod višjim tveganjem zaradi predpisanih zdravil, zaradi katerih naj bi bili dovzetnejši za virus.



Michael Bloomfield z univerzitetnega kolidža London domneva, da je višje tveganje pri okuženih s koronavirusom za mentalne bolezni posledica specifične kombinacije stresnih dejavnikov, ki vsekakor negativno in dolgoročno vplivajo na duševno zdravje, poroča BBC. Simon Wessely, profesor psihiatrije pa je povedal, da dognanje, da so osebe z duševnimi motnjami bolj izpostavljene tveganju za okužbo z novim koronavirusom ni nič novega, saj je podobna ugotovitvam, do katerih so prišli tudi epidemijami v preteklosti.