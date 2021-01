Čokolada za cirkulacijo

Kurkuma je zdravilna začimba, ki lahko med drugim izboljša cirkulacijo. FOTO: Getty Images

Redna telesna dejavnost

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Bodite telesno dejavni vsak dan. FOTO: Undrey7/Getty Images

Pretok krvi lahko izboljšata kurkuma in kajenski poper.

Pomoč začimb

Dobrodejna je tudi masaža, ki razširi žile.

Za splošno zdravje in dobro delovanje telesa je pomemben dober krvni obtok oziroma kroženje krvi po žilah. Vsa hranila, minerali in kisik, ki jih telo potrebuje, potujejo skozi krvni obtok do organov. Slaba cirkulacija oziroma oslabljen krvni obtok vsekakor precej negativno vpliva na vse organe v telesu; od možganov, srca, jeter in ledvic do mišic. Lahko je tudi vzrok številnih bolezni in zdravstvenih težav.Najpogostejši kazalniki težav s krvnim obtokom so občutek otrplosti in mravljinčenja v okončinah, hladne dlani in stopala, krči, občutek utrujenosti in nepravilen srčni utrip. Motnje cirkulacije lahko povzročijo številni dejavniki: sedeči način življenja, kajenje, uživanje alkohola, motnje ščitnice, debelost, visok krvni tlak, bolezni živčnega sistema, anemija oziroma slabokrvnost, zožene ali zamašene žile pa tudi alergije.Pretok krvi v žilah bomo precej izboljšali, če bomo v vsakdanje življenje vnesli nekatere pozitivne navade, med katerimi sta najpomembnejša zdrava prehrana in zdrav življenjski slog.Vsakodnevna telesna dejavnost je eden od najboljših načinov za spodbujanje krvnega obtoka. Dovolj bo že lahka telesna dejavnost, ki pa mora biti redna, najbolje vsak dan. Hodite pol ure na dan vsaj pet dni v tednu, nekajkrat na teden vozite kolo, tecite ali se kako drugače ukvarjajte s športom (igrajte tenis, badminton, košarko). Pretok krvi po žilah bo spodbudila tudi vsakodnevna jutranja 15-minutna preprosta vaja, s katero bomo razgibali roke in noge.Koristi tudi masaža, ki pomaga pri normalizaciji pretoka krvi, še posebno če so žile zožene. S sproščajočo masažo se bodo te razširile in po njih bo lahko steklo več krvi. Tako lahko na primer segrejete oljčno, kokosovo ali mandljevo olje, dodajte nekaj kapljic najljubšega vonja eteričnega volja in z njim večkrat na teden nežno zmasirajte roke in noge. Začnite pri gležnjih in počasi zmasirajte vse dele telesa.Tudi hidroterapija je preprost in učinkovit način za izboljšanje krvnega obtoka. Pomaga razširiti krvne žile in s tem izboljša pretok krvi. Nič ne bo narobe, če si boste nekajkrat na teden privoščili toplo ali parno kopel in savno.Znano je, da je kurkuma zelo zdravilna začimba, ki lahko med drugim izboljšanjena cirkulacijo. Kurkumin, njena aktivna sestavina, preprečuje trombocitom, da tvorijo strdke, in zmanjšuje kopičenje oblog v arterijah in venah. Kot so leta 2012 objavili znanstveniki v študiji v Nutrition, naj bi enako dobro vplival na cirkulacijo kot redna vadba. Kurkumo vključite v obroke, lahko pa si pripravite napitek. V skodelico (2 dl) toplega mleka dajte 1 čajno žličko kurkume in 1 čajno žličko medu. Premešajte in popijte. Pijačo pijte enkrat ali dvakrat na dan.Pretok krvi v organe lahko izboljša tudi kajenski poper, saj vsebuje kapsaicin, ki krepi tudi stene arterij in kapilar. Lahko pa pomaga tudi pri lajšanju simptomov slabe cirkulacije, kot so bolečine v mišicah, glavoboli, mrzle noge in mravljinčenje v njih. Naravni zdravilci priporočajo, da si pripravite mešanico, ki jo lahko pijete dvakrat na dan: pol čajne žličke kajenskega popra v prahu, 2 žlici jabolčnega kisa in 1 žlico melase dajte v skodelico vode in premešajte. Pa še opozorilo: kajenskega popra ne smejo uporabljati nosečnice in doječe matere.Obtoku dobro dene tudi skodelica zelenega čaja na dan, tudi temna čokolada, ki naj vsebuje vsaj 70 odstotkov kakava.