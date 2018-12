Zvoki, ki jih slišite le vi

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Bolezen pogosto spremlja šumenje v ušesih, redkeje vrtoglavica. FOTOGRAFIJI: Guliver/Getty Images

Nemoč in strah

Pomagajmo si sami

Večina sprejema svoje čebelice v ušesih.

Zvoki ne prihajajo od zunaj in slišijo jih samo tisti, ki trpijo za tinitusom. Prav zato je nadloga lahko izjemno naporna za tistega, ki ga doleti, saj okolica velikokrat ne kaže razumevanja za tovrstne težave.Kadar je povezan s težjimi poškodbami sluha, ga lahko zaznavamo tudi v obliki melodije, pojasnjujejo strokovnjaki iz Medicinskega centra Barsos. Včasih se lahko pojavi več šumov hkrati, lahko jih zaznavamo samo v enem ušesu, v obeh ali v glavi.Vsaj v začetni fazi je tinitus simptom bolezni, opozorilo, da se na telesnem ali psihičnem nivoju nekaj dogaja. Vzrokov je lahko več, poleg stresa, preobremenitve in hrupa lahko do tinitusa pripeljeta mehanska (nesreča) ali organska poškodba (vnetje), krivi so lahko še bolezni vratne hrbtenice in v predelu zob ali čeljustnega sklepa, oslabelost sluha zaradi staranja, tumor slušnega živca, krožne vrtoglavice, povezane z naglušnostjo, bolezni srca in obtoka, presnovne motnje, bolezni ledvic, hormonske motnje, otoskleroza, zastrupitev, zlasti z zdravili, poškodbe lobanje in možganov, bolezni osrednjega živčnega sistema, anestezija, zlasti v hrbtenični kanal, pojasnjujejo strokovnjaki. Zdravniki za nastanek tinitusa najpogosteje sicer sumijo motnje obtoka, zato na tej domnevi temelji tudi zdravljenje.Nenadna oglušelost se lahko pojavi kot popolna izguba sluha ali nenadna oglušelost na enem ušesu. Bolezen pogosto spremlja šumenje v ušesih, redkeje vrtoglavica. Mnogi ljudje, ki imajo tinitus, se v tej situaciji čutijo nemočne, povedo strokovnjaki. Temu občutku pogosto botrujejo strah pred nevarnimi vzroki v ozadju, nezadostna informiranost in napačne informacije zdravnikov, denimo, da ni mogoče nič narediti in da se je treba s tem sprijazniti.V večini primerov lahko ljudje s tinitusom premagajo strah z znanjem in popolnimi informacijami, pri tem jim pomagajo zdravniki s pravilno diagnostiko in ustrezno obravnavo. Ne pozabite, tinitus ne pomeni obsodbe na trpljenje. Večina ljudi s tinitusom se je naučila sprejeti svoje čebelice v ušesih: motnje skorajda ne čutijo ali jo komaj zaznavajo, saj so usmerjeni na pomembnejše stvari ter zvoke.Pri približno 30 odstotkih primerov tinitusa je v ozadju poškodba nežnih slušnih celic zaradi hrupa ali praske; sem spadajo predvsem glasba, ki ji je izpostavljena mladina (slušalke v ušesih, glasna glasba v klubih in na koncertih), a tudi hrup na delovnem mestu. Travme zaradi poka je mogoče skoraj vedno pozdraviti s pravočasno obravnavo!Številne študije so potrdile, da si sluh v večini primerov opomore sam, pogosto pa se šumenje v ušesu ali/in izguba sluha vnovič pojavijo. Strokovnjaki svetujejo, naj takrat ostanemo mirni in se najprej naspimo. Če tinitus traja še naslednje jutro, se napovemo na nujen pregled pri otorinolaringologu. Zdravnika obiščemo tudi, če se šuštenje v ušesu pojavlja skupaj z izgubo sluha, saj obstaja sum, da se je razvila akutna naglušnost. Zdravljenje je najučinkovitejše, če je takojšnje! Pri približno 70 odstotkih ljudi, ki so doživeli akutni tinitus, je ta popolnoma izginil.Strokovnjaki iz Barsosa svetujejo: prenosni predvajalniki glasbe so lahko preglasni, zato znižajte glasnost! Po pravilu 60-60 naj bi glasnost dosegala največ 60 odstotkov zmogljivosti, glasbo pa prek slušalk poslušajmo največ 60 minut na dan.V klubih in na koncertnih prizoriščih se umaknimo v miren prostor in se izogibamo najglasnejšim območjem dogodka. Primerna glasnost je takšna, da se lahko ob njej pogovarjamo brez vpitja. Ušesa v zelo hrupnem okolju, denimo na koncertih in deloviščih, zavarujemo s primernimi slušalkami ali čepki. Če se ne morete ogniti hrupnemu okolju, ušesom vsake toliko časa privoščite vsaj petminutni predah, po vsakem daljšem izpostavljanju hrupu pa morajo v miru in tišini počivati najmanj 16 ur.Za ušesa je pomembno tudi gibanje; vadba pospeši krvni pretok in s krvjo oskrbi vse organe, zato je redna rekreacija nujna! Izogibajte se stresu. In zavrzite vatirane palčke. Te so sicer namenjene odstranjevanju ušesnega masla, a to je nujno varovalno sredstvo, ki zunanjim škodljivcem preprečuje vdor v sluhovod. Ušesa se čistijo sama in sama izločajo odvečno maslo, to lahko, če je res vidno in moteče, nežno odstranimo z mehko brisačo. Z vatiranimi palčkami lahko uho resno poškodujemo.