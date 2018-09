Živila, ki spodbujajo hujšanje in manjšajo količino holesterola v krvi  

Če bi se radi znebili kakšnega kilogramčka, je skrajni čas, da v svojo prehrano vključite stročnice. Nedavna študija je namreč pokazala, da samo en dnevni obrok, sestavljen iz 150 gramov graha, fižola ali čičerke, pozitivno vpliva na proces hujšanja. Prav tako je omenjena kanadska raziskava pod vodstvom profesorja nutricionistike na univerzi Toronto Russella de Souza dokazala, da tolikšna količina stročnic zaradi prehranskih vlaknin za pet odstotkov zmanjša količino slabega holesterola v krvi ter s tem znatno pripomore k ohranjanju zdravja srca in ožilja. Od kod njihova moč? »Glavni razlog za neuspeh diet je prenajedanje. Stročnice zaradi vlaknin hitro nasitijo in dolgo ohranjajo sitost. Ta občutek povečajo za 31 odstotkov v primerjavi z živili, ki ne vsebujejo vlaknin, kar pomeni, da tisti, ki redno uživajo stročnice, skupno čez dan v telo vnesejo manj kalorij. Res je, da sodelujoči v naši študiji niso izgubili veliko kilogramov, kljub temu pa lahko z gotovostjo trdimo, da zrna, ki se sprva skrivajo v strokih, pomagajo pri hujšanju in preprečujejo tako imenovan jojo učinek,« je povedal de Souz. Tudi drugi izvori vlaknin V obsežni, 24 let trajajoči študiji je sodelovalo 124.086 moških in žensk. Izsledki so pokazali, da z vlakninami bogata živila pomagajo pri zagotavljanju in ohranjanju lepe postave ter pri ohranjanju zdravja srca, pri čemer so poleg stročnic v veliko pomoč tudi jabolka, hruške in jagodičevje.