Živila, ki blagodejno vplivajo na artritis

Beseda artritis označuje skupino bolezni, ki povzročajo zatekanje in togost sklepov ter značilne bolečine v njih. Zanje so dovzetni posamezniki vseh starosti in rasnih skupin. Obstaja več vrst artritisa, med katerimi sta najbolj znana avtoimunski revmatoidni in osteoartritis, ki nastane kot posledica obrabe sklepov.



Na srečo lahko živila pomagajo pri blaženju simptomov te bolezni. Ena od študij je tako dokazala, da ima prehrana pri 24 odstotkih obolelih velik vpliv na bolečine in druge simptome artritisa. Najbolje so se odrezala naslednja živila. Jagodičevje Jagodičevje, torej borovnice, jagode, maline, robidnice, goji jagode, višnje in češnje so prava zakladnica bioaktivnih hranljivih snovi, ki varujejo kolagen, pomembno komponento za zdrave kosti, mišice, vezi in sklepe. Brokoli Brokoli nedvomno sodi med najbolj zdravo zelenjavo. Vsebuje sulforafan, snov, ki premore močno protivnetno delovanje in s tem pozitivno vpliva tudi na zdravje sklepov, saj preprečuje vnetja, ki vodijo v bolezni teh delov telesa. Česen Tudi česen se ponaša z močnim protivnetnim delovanjem, uživanje njegovih belih strokov pa je povezano tudi z manjšim tveganjem za nastanek osteoartritisa. Ingver Dosedanje študije o vplivu ingverja na zdravje sklepov dokazujejo, da zaviralno vpliva tako na simptome artritisa kot na telesna vnetja. Olivno olje Dokazano je, da olivno olje v telesu zmanjšuje vnetja, s tem pa tudi tveganje za nastanek artritisa. Hkrati upočasnjuje njegovo napredovanje ter blaži simptome. Ribe Z mastnimi ribami, kot so losos, skuše, sardele, in drugimi, ki vsebujejo omega tri maščobe, je mogoče ublažiti simptome artritisa. Tu je še v njih prisoten vitamin D, ki prav tako pozitivno vpliva na zdravje sklepov. Špinača Ta listnata zelenjava je bogata z antioksidanti, med drugim kamferolom, ki dokazano zaviralno vpliva na telesna vnetja in upočasnjuje napredovanje osteoartritisa.